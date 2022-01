"Prominent getrennt": Jenny Elvers und Alex Jolig sind dabei

Langsam füllt sich die Villa der neuen RTL-Show "Prominent getrennt". Der Sender gab bekannt, dass auch Jenny Elvers und Alex Jolig mit von der Partie sein werden.

Die ersten Paare der neuen RTL-Show "Prominent getrennt" sind mittlerweile bekannt. werden auch die Schauspielerin Jenny Elvers (49) und der ehemalige "Big Brother"-Teilnehmer Alex Jolig (58) gemeinsam um die 100.000 Euro Siegprämie kämpfen. Beide haben nach einer kurzen Beziehung den gemeinsamen Sohn Paul (20). In der Show werden ehemalige Liebespaare in einer Villa untergebracht und müssen dort unterschiedliche Challenges bestreiten.

Medienberichten zufolge nehmen auch das ehemalige "Bachelor"-Pärchen Carina Spack (25) und Serkan Yavuz (28) an der Reality-TV-Show teil. Die beiden kamen sich in "Bachelor in Paradise" näher, trennten sich allerdings wieder im Herbst 2020. Darüber hinaus berichtet die "Abendzeitung", dass die Schauspielerin Doreen Dietel (47) gemeinsam mit ihrem Ex Patrick Eid eines der acht Teilnehmer-Duos bilden wird. Das habe man aus Produktionskreisen erfahren.

Gibt es ein Liebescomeback?

In einer ersten Ankündigung von Anfang der Woche deutet der Sender sogar ein mögliches Liebescomeback an. Dies sei zumindest nicht ausgeschlossen, heißt es. Auch ein heißer Flirt vor den Augen des Ex-Partners mit einem anderen sei im Bereich des Denkbaren. Los geht es in jedem Fall mit Folge eins am Dienstag, den 22. Februar um 20:15 Uhr bei RTL. Auf dem hauseigenen Streamingportal RTL+ sind die Folgen bereits jeweils sieben Tage vorab verfügbar.