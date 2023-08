Personalwechsel in Schlager-TV-Show: Christin Stark wird bei "Schlager des Monats" kurzfristig ersetzt

Die Juli-Ausgabe der "Schlager des Monats" findet ohne Christin Stark statt. Stattessen übernimmt Kollege Peter Heller die Moderation der Sendung. Was steckt dahinter?

"Schlager des Monats"-Fans müssen am Freitag (4. Juli) auf Moderatorin Christin Stark verzichten. Die 33-Jährige fällt kurzfristig aus. Aber auch in der Schlagerwelt heißt es "The Show must go on" und so übernimmt Peter Heller die Moderation der Juli-Ausgabe.

Kurzfristiger Ausfall bei "Schlager des Monats": Peter Heller springt ein

Die "Schlager des Monats" finden im August ohne Christin Stark statt. Die Moderatorin sei erkrankt. "Wir bedauern sehr, dass Christin Stark in dieser Ausgabe der Sendung aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein kann und wünschen ihr von ganzem Herzen eine schnelle Genesung. Wir freuen uns, dass wir kurzfristig Peter Heller dafür gewinnen konnten", hieß es aus der Redaktion, wie auf der Website des zu lesen war. Den genauen Grund für Starks Ausfall teilte die Redaktion nicht mit.

Ersatz-Mann Peter Heller ist jedenfalls bereit einzuspringen und ist mit der Schlagerbranche auch schon bestens vertraut. Der 33-Jährige ist seit 2016 ein festes Mitglied des Moderatorenteams des Schlager-Portals "Meine Schlagerwelt" und moderiert seit 2021 die monatliche MDR-Live-Sendung "Musik für Sie" zusammen mit Uta Bresan.

Peter Heller moderiert "Musik Für Sie". © MDR/Olivier Roche

Auch auf dem Instagram-Account von "Meine Schlagerwelt" wurde der Personalwechsel kommuniziert. "Schlager des Monats Juli: Christin Stark erkrankt – Peter Heller springt ein", ist auf dem Bild zu lesen, das die beiden 33-Jährigen zeigt. Unter dem Beitrag wünscht die "Schlagerwelt" Stark eine gute Besserung.

Peter Heller wird in der Show unter anderem Mandy Mettbach, Vincent Gross und Christian Lais im Studio begrüßen.

Nach fünf Jahren mit Bernhard Brink: Christin Stark übernimmt die "Schlager des Monats"

Die "Schlager des Monats" gehören bereits seit 2018 fest ins Programm des MDR. Fünf Jahre lang führte Moderator Bernhard Brink durch die Show. Im Dezember 2022 hatte Christin Stark während Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter" bekannt gegeben, dass sie die Sendung übernehmen wird. Seit Anfang des Jahres präsentiert Stark den Schlager-Fans die angesagtesten Hits und vielversprechende Newcomer.