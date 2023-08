Neue "Die Höhle der Löwen"-Staffel startet mit Neu-Löwin Tijen Onaran

Judith Williams legt eine Pause ein, dafür begrüßt die Investoren-Runde Tijen Onaran als neue Löwin in der "Höhle der Löwen". Die 14. Staffel der Gründershow startet Ende August.

Die 14. "Die Höhle der Löwen"-Staffel steht in den Startlöchern: Ab dem 28. August (20:15 Uhr bei VOX, auch ) präsentieren Gründerinnen und Gründer wieder ihre Produkte und Ideen. In der neuen Staffel werden die Investoren Ralf Dümmel (56), Carsten Maschmeyer (64), Nils Glagau (47), Dagmar Wöhrl (69), Janna Ensthaler (39) und Tillman Schulz (33) erneut um die besten Deals verhandeln. Zudem komplettiert Neu-Löwin Tijen Onaran (38) das Rudel.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das ist die neue Löwin Tijen Onaran

Tijen Onaran ist Gründerin des Unternehmens Global Digital Women, das Female-Empowerment-Kampagnen umsetzt, und ACI, einem Beratungsunternehmen in Diversitätsfragen. Sie ist auch als Keynote-Speakerin und Moderatorin unterwegs und verfasst Bücher, darunter "Die Netzwerkbibel" und der Spiegel-Bestseller "Nur wer sichtbar ist, findet auch statt". Im Oktober 2023 erscheint ihr drittes Buch unter dem Titel "Be Your Own F...cking Hero". Das "Manager Magazin" zählt sie zu den "Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft".

Im Interview mit dem Sender VOX erklärt Onaran: "Mich macht zu einer 1A Löwin, dass ich mir alles selbst aufgebaut habe. Dass ich eine Aufsteigerin bin und nichts hatte. [...] Ich zeige, dass der Aufstieg in Deutschland möglich ist - egal welches Geschlecht man hat, welche Herkunft einen prägt und aus welchem Elternhaus man kommt."

Die Unternehmerin nimmt einen prominenten Platz ein: Erst Ende Februar dieses Jahres hatte Judith Williams (51) angekündigt, ihr Engagement bei "Die Höhle der Löwen" ruhen zu lassen. Für die Staffeln im Herbst 2023 und Frühjahr 2024 der VOX-Gründershow stehe sie nicht zur Verfügung. Sie wolle sich nach dem Tod ihres Vaters verstärkt um ihre Mutter kümmern. In der Frühlingsstaffel 2023 war sie noch zu sehen.

Als weitere Highlights der kommenden 14. Staffel nennt VOX die Auftritte von zwei Promi-Gästen, TV-Koch Steffen Henssler (50) und Rapper Cro (33) und das Wiedersehen mit einem Gastlöwen-Duo. Zudem wird Janna Ensthaler mit Babybauch auf ihrem Stuhl Platz nehmen, nach langer Zeit wollen wieder alle fünf Löwen gemeinsam in ein Start-up investieren und Albrecht Schnitzler stellt einen neuen Altersrekord auf: Er tritt mit stolzen 88 Jahren vor die Löwen-Runde.