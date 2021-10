Neuester München-"Tatort" "Dreams": Mord auf dem Gasteig-Dach?

Im neuesten München-"Tatort" geht es um den Gasteig, die Münchner Orchesterwelt und die große Frage: Wurde auf dem Dach des Kulturzentrums eine junge Frau umgebracht?

Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, l.), Marina Eeden (Jara Bihler) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) finden Blutspuren am Tatort.

Blutspuren, aber keine Leiche auf dem Dach des Gasteig: Im neuesten München-"Tatort" "Dreams" (Regie: Boris Kunz, Drehbuch: Moritz Binder, Johanna Thalmann) stehen die Kommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) zunächst vor einem Rätsel.

Nicht unbedingt unkomplizierter macht es die Verdächtige: Denn Marina (Jara Bihler) ist sich nicht sicher, ob sie ihre seit Tagen verschwundene beste Freundin und Orchester-Kollegin nur im Traum oder vielleicht doch tatsächlich auf dem Dach des Kulturzentrums ermordet hat. Der Clou: Marina ist eine Klarträumerin – sie kann zwar ihre luziden Träume steuern, später offenbar aber nicht mehr unterscheiden, was geträumt und was real ist.

Besonders am 87. Fall vom Duo Batic und Leitmayr: In "Dreams" stand das Münchner Rundfunkorchester mit seinem Dirigenten Ivan Repušić vor der Kamera und ist gleichzeitig auch für die Filmmusik verantwortlich. Das BR-KLASSIK Label veröffentlicht den Soundtrack am 5. November, zwei Tage vor der "Tatort"-Ausstrahlung im TV.

"Tatort: Dreams" | Sonntag, 7. November 2021, 20.15 Uhr | ARD