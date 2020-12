Neuer Serien-Thriller über Vatileaks-Skandal in Planung

Der Vatileaks-Skandal soll Inhalt einer neuen Serie werden. UFA Fiction plant dazu eine sechsteilige Reihe, die auf einem Enthüllungsbuch basiert.

Der Skandal um die Veröffentlichung vertraulicher Vatikan-Dokumente in den Jahren 2011 und 2012 soll Thema einer internationalen Serie werden. UFA Fiction plant eine sechsteilige Reihe über den Vatileaks-Skandal, in der auch der Rücktritt von Papst Benedikt XVI. (93) thematisiert werden soll. Die Serie basiert auf dem Enthüllungsbuch des Investigativ- und TV-Journalisten Gianluigi Nuzzi (51), das 2012 veröffentlicht wurde.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Der Rücktritt von Papst Benedikt XVI. ist eines der einschneidendsten Ereignisse in der 2.000-jährigen Kirchengeschichte und in dieser Form einmalig. Das wirft Fragen auf. Wir wollen die Umstände beleuchten, die zu diesem außergewöhnlichen Schritt geführt haben", erklärt der UFA-Fiction-Geschäftsführer Markus Brunnemann in einer Pressemitteilung. Produzent Peter A. Weckert fügt hinzu: "Es entsteht ein aufwendiger Serien-Thriller über die Geheimnisse um den Verrat an Papst Benedikt XVI." Wann und wo die Serie ausgestrahlt wird, ist bis jetzt nicht bekannt.