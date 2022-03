Neue Quiz-Show bei RTL: Hans Sigl und Günther Jauch duellieren sich

Günther Jauch bekommt es bei RTL mit einem neuen Quiz-Gegner zu tun: Am 4. April duelliert er sich bei "Jauch gegen Sigl" mit "Bergdoktor"-Star Hans Sigl.

Neuer Quiz-Gegner für Günther Jauch (65): Am 4. April bekommt es der Moderator mit keinem Geringerem als "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (52) zu tun. Die Quiz-Show "Jauch gegen Sigl" läuft ab 20:15 Uhr bei RTL ( ) und wird einmal mehr von Oliver Pocher (44) moderiert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Sigl wird sich jedoch nicht im Alleingang mit Jauch messen. Vier weitere Stars, die der Schauspieler selbst ausgewählt hat und sich in bestimmten Wissensgebieten auskennen, werden ihn in der Sendung unterstützen. Mit dabei sind laut Mitteilung des Senders Sigls Ehefrau Susanne, Comedian Paul Panzer (50), Journalist und Moderator Daniel Bröckerhoff (44) und Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (56).

Revanche zwischen Sigl und Jauch

Am Montag, den 11. April, um 20:15 Uhr gehen Jauch und Sigl dann in ein weiteres Duell. Zu "Jauch gegen Sigl - Die Revanche" kommt "Der Bergdoktor" in Begleitung von Komiker und Moderator Wigald Boning (55), Schauspielerin Sophia Thomalla (32), Komiker und Kabarettist Torsten Sträter (55) und Sängerin Patricia Kelly (52). Steht es nach der zweiten Folge unentschieden, geht es in eine dritte Runde. Der Sieger geht mit einem Preisgeld von 50.000 Euro nach Hause.