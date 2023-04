Neue "LOL: Last One Laughing"-Staffel kommt zu Ostern 2024

Die vierte Staffel der Comedyshow "LOL: Last One Laughing" ist der meist-gestreamte deutsche Titel aller Zeiten beim Streamingdienst Prime Video in Deutschland und Österreich. Nach diesem Rekord wurde nun auch die nächste Staffel für Ostern 2024 bestätigt.

Nach dem großen Erfolg von Staffel vier (Foto) geht "LOL: Last One Laughing" in die fünfte Runde.

"LOL: Last One Laughing"-Fans aufgepasst: Es geht weiter! Die fünfte Staffel der Comedy-Sendung wird zu Ostern 2024 bei Prime Video ausgestrahlt. Das gab der Streamingdienst am Freitag bekannt. "High Five! Und jetzt alle: Shu shu shu, sha sha sha, nächstes Jahr ist dann die fünfte Staffel da", freut sich Gastgeber Michael Bully Herbig (60).

Gleichzeitig meldet Amazon auch einen Rekord für die vergangenen vierte Staffel der vielfach ausgezeichneten Sendung. "Staffel vier ist der meist-gestreamte deutsche Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland und Österreich", heißt es in der Mitteilung. Und auch in den sozialen Netzwerken erreicht etwa der "Shu Shu Shu"-Clip mit Anke Engelke (57) und Bastian Pastewka (51), in dem sie zu sehen sind, über 14 Millionen Views.

Darum geht es bei dem Erfolgsformat

Die sechsteilige Sendung zeigt zehn Comedy-, Stand-up-, und Schauspiel-Profis dabei, wie sie versuchen, nicht zu lachen, während sie einander zum Lachen animieren wollen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen somit einen Mix aus "Stand-up, Charakterkomik oder Improvisation" serviert - voller Körpereinsatz inklusive.

Wer lacht, fliegt raus. Wer zuletzt lacht, gewinnt. Überwacht wird das ganze vom Comedy-Spezialisten Bully aus seinem Control Room heraus. Das Preisgeld von 50.000 Euro wird für einen guten Zweck gespendet.

Internationaler Erfolg

Die deutsche Version von "LOL: Last One Laughing" ist eine Adaption der beliebten japanischen Original-Serie von und mit Hitoshi Matsumoto (59). Weitere Versionen laufen in Mexiko, Australien, Italien, Frankreich, Indien, Spanien, Kanada, Brasilien, den Niederlanden und Polen. In Südafrika wird Star-Comedian Trevor Noah (39) Gastgeber sein, in Irland der legendäre Show-Host Graham Norton (60).