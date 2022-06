Nach nur zwei Folgen: Sat.1 setzt Birgit Schrowanges Show "Birgits starke Frauen" ab

Birgit Schrowanges Format "Birgits starke Frauen" ist ein Misserfolg für Sat.1. Der Sender nimmt die Reihe aus dem Programm. Es sind aber noch andere Sendungen mit der Moderatorin geplant.

Sat.1 setzt "Birgits starke Frauen" nach nur zwei Folgen ab. Das hat der Sender mit einem "Schade!" . Das neue Format von Birgit Schrowange (64) habe weniger Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme gelockt als erhofft. "Deswegen werden wir die Sendung ab sofort aus dem Programm nehmen", heißt es weiter. Offenbar soll es keinen Ersatzsendeplatz geben. Fünf Folgen waren eigentlich geplant.

Schrowange hatte mit der Reihe ihr TV-Comeback in Sat.1 gegeben, nachdem sie Ende 2019 bei "Extra - Das RTL-Magazin" nach rund 25 Jahren aufgehört hatte. In Sachen Quote hatte die zweite Episode den schwachen Start sogar noch unterboten, . Insgesamt nur rund 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten demnach zugeschaltet, was einem Marktanteil von 1,3 Prozent entsprochen habe. Zum Auftakt waren es Ende Mai zumindest noch 490.000 Menschen, die eingeschaltet hatten.

"Wir werden mehr" soll weiterhin am 26. Juni starten

Der Sender bestätigt gleichzeitig, dass der zuvor bereits geplante Start für Schrowanges Reihe "Wir werden mehr" weiterhin für den 26. Juni geplant ist. Die Moderatorin begleitet darin sonntags ab 17:55 Uhr Familien, die sich auf die eine oder andere Weise vergrößern. Sat.1 hatte zudem angekündigt, dass im Sommer Schrowanges Reportage-Reihe "Unser Mallorca" ausgestrahlt werden soll.