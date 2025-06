"Mega Tag": Daniela Katzenberger freut sich über guten Staffel-Start

Die neue Staffel "Daniela Katzenberger" ist am 6. Juni gestartet - und einen Tag später bedankt sich die Hauptprotagonistin mit einem lustigen Tanz bei ihrem TV-Publikum. Angesichts positiver Schlagzeilen bejubelt sie einen "Mega Tag".

Daniela Katzenberger (38) hat sich mit einem besonderen Video bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ihrer zweiten Staffel "Daniela Katzenberger" bedankt, die am 6. Juni auf VOX gestartet ist. "Heute ist ein Mega Tag", freute sich der TV-Star über gute Quoten.

Griechischer Tanz mit ihren Liebsten

Dazu postete sie ein Video, das sie beim fröhlichen Zorba-Tanz mit Ehemann Lucas Cordalis (57) und Tochter Sophia (9) zeigt. Darüber blendete sie Berichte über einen gelungenen Staffel-Auftakt ein. "Vielen Dank fürs Zuschauen", betonte Katzenberger am 7. Juni noch und bescheinigte ihren Fans: "Ihr seid die geilsten." Zum Schluss schickte sie Kuss-Smiley und "liebe Grüße aus Frankreich". Dort dreht die beliebte Blondine aktuell bereits die nächste Staffel.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sender jubelt über "starkes Katzen-Comeback"

Auch der Sender freut sich über gute Quoten: "Die Katze ist zurück - und die Zuschauer sind begeistert", hieß es am Samstagmorgen in einer Pressemitteilung. "Der Start der zweiten Staffel von 'Daniela Katzenberger' am Freitagabend (6.6.) bescherte VOX ein starkes Katzen-Comeback in der Primetime."

Ab 20:15 Uhr holte die erste Folge einen Marktanteil von 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die zweite Folge direkt im Anschluss ab 21:10 Uhr legte dann noch einmal zu und erreichte einen Marktanteil von 9,1 Prozent bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Gesamt-Reichweite stieg von zunächst 0,73 auf 0,79 Millionen an.

Am Freitag, 13. Juni, zeigt VOX zur Primetime die nächsten beiden Folgen (und vorab ). Insgesamt umfasst die zweite Staffel acht Folgen. Im vergangenen Jahr war Daniela Katzenberger mit ihrer Reality-Doku nach neun Jahren bei RTLzwei zum Sender VOX zurückgekehrt.