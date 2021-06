"Making the Cut": Die zweite Staffel startet im Juli

Die zweite Staffel der Designer-Show "Making the Cut" mit Heidi Klum und Tim Gunn startet am 16. Juli. Das gab der Streamingdienst Amazon Prime Video bekannt.

© (c) Courtesy of Amazon Studios

Heidi Klum und Tim Gunn in der zweiten Staffel von "Making the Cut".

"Making the Cut" geht in die nächste Runde: , wird die zweite Staffel der Designer-Show mit Heidi Klum (48) und Modeberater Tim Gunn (67) am 16. Juli bei dem Streamingdienst starten. Der Wettbewerb, bei dem zehn Designer gegeneinander antreten, wird aus acht Folgen bestehen; pro Woche werden zwei Episoden ausgestrahlt. Gekrönt wird das Format am 6. August mit einer finalen Runwayshow.

Die Gewinner-Looks jeder Woche werden im Amazon Fashion Store zu erwerben sein. Neben den beiden Showmastern Heidi Klum und Tim Gunn gehören dieses Mal auch Topmodel Winnie Harlow (26) und Star-Designer Jeremy Scott (45) zur Jury. Im Laufe der Show werden darüber hinaus Gastjuroren wie Prabal Gurung (42) und Shiona Turini eingeladen.

Der Sieger bekommt eine Million US-Dollar

Die zehn Nachwuchs-Designer stammen aus fünf verschiedenen Ländern und kämpfen um ein unglaubliches Preisgeld: Stolze eine Million US-Dollar (rund 821.000 Euro) warten auf den Sieger oder die Siegerin. Darüber hinaus winkt eine Mentorenschaft bei Amazon Fashion und die Möglichkeit, eine eigene Kollektion im Amazon Fashion Store anzubieten.