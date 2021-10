"LOL: Last One Laughing": Sind diese Stars in Staffel drei dabei?

Seit 1. Oktober ist die zweite Staffel "LOL: Last One Laughing" bei Amazon Prime Video zu sehen. Schon jetzt stehen angeblich einige Comedy-Stars für die dritte Staffel fest.

Michael Bully Herbig ist der Moderator der Show "LOL: Last One Laughing".

Bei Amazon Prime Video ist erst seit Kurzem das Finale der zweiten Staffel von "LOL: Last One Laughing" zu sehen. Eine dritte Staffel ist vom Streamingdienst bereits bestätigt. Doch welche Comedy-Stars werden sich in den neuen Folgen der Herausforderung stellen, nicht zu lachen? stehen die ersten drei Kandidaten angeblich schon fest: Michelle Hunziker (44), Christoph Maria Herbst (55) und Joko Winterscheidt (42) sollen demnach mit von der Partie sein.

Angeblich kehren auch drei bekannte "LOL"-Stars zurück: Moderator Michael Bully Herbig (53) sowie Anke Engelke (55) und Carolin Kebekus (41). Die Dreharbeiten für die dritte Staffel starten angeblich am Dienstag. Von Amazon Prime Video gibt es dazu noch keine offizielle Bestätigung.

Worum geht's in "LOL: Last One Laughing"?

In "LOL: Last One Laughing" lassen sich Comedy-Stars für mehrere Stunden in einen Raum sperren. Sie müssen ihre Kollegen zum Kichern bringen, dürfen selbst aber keine Miene verziehen. Wer zweimal grinst, scheidet aus. Nur Michael Bully Herbig darf ungestraft lachen. Die zweite Staffel der Show ist seit 1. Oktober bei Amazon Prime Video zu sehen.