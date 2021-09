"LOL: Last One Laughing": Lacher satt im Trailer zu Staffel zwei

Ab dem 1. Oktober müssen sich Deutschlands Top-Comedians in der zweiten Staffel von "LOL: Last One Laughing" wieder das Lachen verkneifen. Wie der Trailer zeigt, mit mäßigem Erfolg. Die ersten beiden neuen Folgen sind schon eine Woche vor Start im Kino zu sehen.

21. September 2021 - 12:17 Uhr | (smi/spot)

Showmaster Michael Bully Herbig darf als Einziger lachen. © Amazon.com, Inc. or its affiliates

Bastian Pastewka (49) rasiert sich die Zunge, Annette Frier (47) sperrt sich den Mund mit einer Klammer auf und Max Giermann (45) präsentiert sich mit künstlichen Augen: ", den Amazon Prime Video nun veröffentlicht hat, ziehen zehn Comedians alle Register, um ihre Kollegen zum Lachen zu bringen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert Am 1. Oktober werden wieder zehn der besten deutschen Comedy-Stars für sechs Stunden in einen Raum gesperrt. Ihre Mission: Die Kollegen zum Kichern zu bringen, selbst aber keine Miene zu verziehen. Wer zweimal grinsen muss, fliegt raus. Ungestraft lachen darf nur Moderator Michael Bully Herbig (53) in seiner Kabine. "LOL: Last One Laughing": Diese Comedians sind in Staffel 2 dabei Neben Max Giermann stellen sich auch Anke Engelke (55) und Kurt Krömer (46) erneut der Herausforderung. Neu dabei sind in der zweiten Staffel neben den schon erwähnten Pastewka und Frier auch Klaas Heufer-Umlauf (37), Martina Hill (47), Tommi Schmitt (32), Larissa Rieß (33) und Tahnee (29). Die erste Staffel, die im April 2021 erfolgreich bei Amazon Prime Video lief, gewann Torsten Sträter (55). Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Neue Folgen im Kino Schon eine Woche vor dem Amazon-Start gibt es die ersten beiden Folgen der neuen Staffel im Kino zu sehen. Ausgewählte Lichtspielhäuser in Deutschland und Österreich zeigen am 23. September um 20 Uhr die ersten zwei Episoden. Dazu wird live ein Roter-Teppich-Event ausgestrahlt. Die Moderatoren Nina Eichinger (40) und Amiaz Habtu (44) interviewen die Stars der Comedy-Show. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de