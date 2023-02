"LOL: Last One Laughing": Das sind die Stars der vierten Staffel

Im April heißt es wieder: "Lachen verboten." Dann schickt Amazon Prime Video sein Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" zum vierten Mal auf die Reise. Jetzt ist der komplette Cast bekannt gegeben worden.

Der komplette Cast der vierten Staffel von "LOL: Last One Laughing".

Im April geht die Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" in seine vierte Staffel. Jetzt gab der verantwortliche Streamingdienst Amazon Prime Video den kompletten Cast für die von Michael "Bully" Herbig (54) präsentierte Show bekannt. Noch nicht öffentlich bekannt waren bislang Joko Winterscheidt (44) und Max Giermann (47). Letzterer war bei jeder bisherigen Staffel zugegen, zwei Mal als Teilnehmer, in der letzten Ausgabe als Special-Guest. Die zweite Staffel konnte Giermann gewinnen. Für Winterscheidt ist es hingegen die erste Teilnahme, sein langjähriger Moderationspartner Klaas Heufer-Umlauf (39) nahm bereits in der zweiten Staffel an der Show teil.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die acht weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab Amazon Prime Video in einer Mitteilung im September bekannt. Mit dabei sind außerdem Martina Hill (48), Cordula Stratmann (59), Moritz Bleibtreu (51), Hazel Brugger (29), Jan van Weyde (43), Elton (51), Michael Mittermeier (56) und Kurt Krömer (48). Krömer ist wie Giermann zum dritten Mal am Start, Hill und Brugger zum zweiten Mal.

Worum geht es in "LOL: Last One Laughing"?

Das Prinzip von "LOL: Last One Laughing" bleibt in der neuen Ausgabe gleich: Sechs Stunden lang versuchen sich die in einem Raum eingesperrten Komikerinnen, Komiker und Promis gegenseitig zum Lachen und damit zum Ausscheiden aus der Show zu bringen. Gast-Stars versuchen den Kontrahenten ebenfalls ein Schmunzeln, Lächeln oder Lachen zu entlocken. Michael "Bully" Herbig überwacht alles in seinem Kontrollraum und betätigt - wen nötig - den Rauswurf-Buzzer. Ausgestrahlt wird das Format in insgesamt sechs Folgen.

Der oder die Letzte in der Runde darf einen Geldbetrag von 50.000 Euro an einen guten Zweck spenden. In der ersten Staffel holte sich Torsten Sträter (56) den Sieg, in der zweiten Staffel - wie schon erwähnt - Max Giermann. Gewinnerin der letzten Staffel war Anke Engelke (57). "LOL: Last One Laughing" ist eine Adaption der japanischen Original-Show "Hitoshi Matsumoto no suberanai hanashi", die bereits seit 2004 auf Sendung ist.