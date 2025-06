Letzte "Rosenheim-Cops"-Staffel mit Frau Stockl: Wie geht es weiter?

Die letzte "Rosenheim-Cops"-Staffel mit Frau Stockl steht an. Der Sender selbst bezeichnet sie als "das gute Herz des Kommissariats". Könnte ihr Ausstieg gar das Ende der Krimiserie bedeuten? So reagiert das ZDF.

Die letzte "Rosenheim-Cops"-Staffel mit Frau Stockl (Marisa Burger) steht an.

Seit der ersten Folge ist Schauspielerin Marisa Burger (51) als Miriam Stockl Teil der beliebten Krimireihe "Die Rosenheim-Cops" (seit 2002, ZDF) - unersetzbarer Teil, möchte man sagen. Doch bekanntermaßen ändert sich das bald. Eine finale Staffel lang wird "Frau Stockl" noch ihren Kultsatz "Es gabat a Leich" sagen, mit dem in jeder Episode die Ermittlungen beginnen, dann ist für die Polizeisekretärin mit den bezaubernden Outfits Schluss.

Mit der nächsten Staffel wird ein "doppeltes Jubiläum" gefeiert: Es wird die 25. Staffel der ZDF-Vorabendserie sein, zudem fiel "vor 25 Jahren die erste Klappe der ZDF-Weekly", wie der Sender Mitte Mai mitteilte. Gleichzeitig wurde allerdings der bevorstehende Abschied bekannt gegeben: "Marisa Burger, seit 2002 in der Rolle der Polizeisekretärin Miriam Stockl zu sehen, wird die Serie nach Abschluss der Dreharbeiten im Herbst 2025 auf eigenen Wunsch verlassen", hieß es über "das gute Herz des Kommissariats", das "Klatsch und Tratsch aber auch nicht abgeneigt" sei.

Wie steigt Marisa Burger aus - und wie geht es mit der Serie weiter?

Wie die beliebte Figur aus der Serie aussteigt, darüber hüllt sich der Sender noch in Schweigen. Auf Nachfrage von spot on news hieß es nur: "Die Ausstiegsfolge von Marisa Burger ist noch in der Entwicklung. Da Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, wird vor Ausstrahlung dazu aber nichts verraten."

Ebenfalls noch nicht verraten wird, wie es nach Frau Stockls Abschied weitergeht. Nur so viel: "Die Figur 'Frau Stockl' wird nicht nachbesetzt, aber selbstverständlich wird das Büro nicht leer bleiben." Auch dazu wolle man aktuell zu Gunsten der Vorfreude "noch keine Details verraten".

Eine viel dramatischere Frage schwebt mit dem angekündigten Stockl-Abschied allerdings über dem Format: Wenn "das gute Herz des Kommissariats" geht, steht dann am Ende die ganze Serie auf der Kippe, könnte nach der 25. Staffel vielleicht sogar komplett Schluss sein? "Die 'Rosenheim-Cops' sind die erfolgreichste Vorabendserie des ZDF und die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich voraussichtlich noch auf viele neue Folgen freuen", gibt der Sender eindeutig Entwarnung.

21 neue Episoden starten im Herbst

Die 21 neuen Episoden der 25. Staffel werden "voraussichtlich ab Herbst 2025 wie gewohnt dienstags um 19:25 Uhr im ZDF ausgestrahlt", teilte der Sender bereits mit.

Freuen dürfen sich die Fans neben Polizeisekretärin Stockl dann auch wieder auf die Rosenheimer Kommissarinnen und Kommissare um Anton Stadler (Dieter Fischer), Sven Hansen (Igor Jeftić), Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Julia Beck (Michaela Weingartner) sowie Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos (Anastasia Papadopoulou). Ebenfalls wie gewohnt dabei: Stadträtin Marie Hofer (Karin Thaler), Polizeidirektor Gert Achtziger (Alexander Duda), Controller Daniel Donato (Paul Brusa), die Kolleginnen aus der Information Christin Lange (Sarah Thonig) und Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart) sowie Ignaz "Jo" Caspar (Christian K. Schaeffer) im "Times Square".

Und was ist mit Michi Mohr alias Max Müller?

Unterstützt werden die Hauptermittler auch weiterhin von Polizeihauptmeister Michi Mohr, wenngleich Schauspieler Max Müller mit einem Interview im Mai ebenfalls für Aufsehen sorgte: "Ich bin gerade erst 60 Jahre alt geworden. Und ich freue mich schon sehr auf die Rollen, für die ich bisher immer 'zu jung' war. Schauen wir mal, was so dabei rauskommt", sagte er im Gespräch mit der "Abendzeitung München".

Doch diesen Abschied müssen die Fans offenbar nicht auch noch verkraften. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur erklärte der Sender: "Ein Ausstieg von Max Müller ist aktuell nicht geplant."