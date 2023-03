König Charles III. in Deutschland: Sondersendungen am Mittwoch

König Charles III. und Königsgemahlin Camilla kommen in wenigen Tagen nach Deutschland. Im TV wird es zum Besuch der Royals Sondersendungen geben.

König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) werden zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland erwartet. Das deutsche Fernsehen wird daher in der kommenden Woche Sondersendungen zum Besuch des britischen Monarchen und seiner Ehefrau ausstrahlen.

Bisher angekündigt für den kommenden Mittwoch, ab 14:05 Uhr, ist die Sendung "Royaler Staatsbesuch: König Charles in Berlin" im Ersten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (61) werden zunächst einer Begrüßung von Charles III. und Camilla mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor beiwohnen. Nach einer Begegnung mit Bürgerinnen und Bürgern geht es weiter zu einem Empfang auf Schloss Bellevue. Der Sender möchte Eindrücke davon zeigen. Moderiert wird die Sendung von Tina Hassel (58). Mit Annette Dittert (60), Leiterin des ARD-Studios London, und der Royal-Expertin Leontine von Schmettow wird sie den Besuch einordnen. Ab 16:30 Uhr folgt dann eine neue Ausgabe von "Brisant".

Auch RTL zeigt eine einstündige Sondersendung. Ab 15:00 Uhr wird der Sender am 29. März das "Punkt 12 Spezial - König Charles in Deutschland" ausstrahlen. Katja Burkard (57) moderiert die Sondersendung anlässlich des Staatsbesuchs im Vorfeld von Charles' Krönung am 6. Mai.

Das steht auf dem Programm für König Charles III.

Am Abend des 29. März werden Steinmeier und Büdenbender zu einem Bankett zu Ehren der Staatsgäste laden, bei dem die Staatsoberhäupter Reden halten werden. Am 30. März wird König Charles III. eine weitere Rede im Deutschen Bundestag halten. Der Bundespräsident und der König treffen danach Geflüchtete aus der Ukraine sowie Soldatinnen und Soldaten des Deutsch-Britischen Pionierbrückenbataillons in Finowfurt, bevor es weiter ins Ökodorf Brodowin geht. Büdenbender und Camilla besuchen unterdessen die Komische Oper.

Am dritten Tag der Deutschlandreise geht es für den König und seine Gemahlin zusammen mit Steinmeier und Büdenbender nach Hamburg. Dort werden sie das Denkmal "Kindertransport - Der letzte Abschied" besuchen, gefolgt von einer Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai. Später tragen sich die Royals in das Goldene Buch Hamburgs ein. Sie werden vor dem Rathaus erneut auf Bürgerinnen und Bürger treffen. Für den König und den Bundespräsidenten geht es weiter zu einer Bootsfahrt, für Büdenbender und Camilla in eine Grundschule. Ein Empfang der Britischen Botschaft stellt schließlich das Ende des Staatsbesuchs dar.