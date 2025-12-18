"Kevin – Allein zu Haus": Alle Infos zu den Sendeterminen an Weihnachten 2025

"Kevin – Allein zu Haus" gilt als der Fernsehklassiker an Weihnachten. Auch 2025 wird Macaulay Culkin wieder als Kevin McCallister im TV zu sehen sein.

Der beliebte Film "Kevin – Allein zu Haus" ist für viele ein Muss im weihnachtlichen Fernsehprogramm. Der Klassiker, der seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1990 die Zuschauer begeistert, wird auch dieses Jahr wieder im TV zu sehen sein. Lesen Sie hier alles zu Handlung, Sendeterminen, Cast und Co.

Handlung: Worum geht es bei "Kevin – Allein zu Haus"?

Die Geschichte dreht sich um den achtjährigen Kevin McCallister, der zur Weihnachtszeit auf dem Weg zum geplanten Frankreich-Urlaub zu Hause vergessen wird. Während er die neu gewonnene und anfangs auch gewünschte Freiheit genießt, vermisst er jedoch schon bald seine Familie. Während diese versucht, so schnell wie möglich zurück nach Hause zu gelangen, sieht Kevin sich gezwungen, das Haus gegen die beiden Einbrecher Harry und Marv mithilfe kreativer Fallen zu verteidigen.

Kevin macht Harry (Joe Pesci) mit seinen Fallen das Leben schwer. © imago stock&people (imago stock&people)

"Kevin – Allein zu Haus": Sendetermine im Überblick

Beim Streaming-Dienst "Disney+" können Fans den Film jederzeit sehen. Außerdem läuft er im TV:

Datum Uhrzeit TV-Sender 24. Dezember 2025 20:15 Uhr Sat.1 25. Dezember 2025 17:50 Uhr Sat.1

Macaulay Culkin bei den American Music Awards 2018. © imago stock&people (imago stock&people)

Wissenswertes zum TV-Klassiker

Der Film war ein herausragender kommerzieller Erfolg und spielte weltweit über 476 Millionen US-Dollar ein. Er hat sich seit seiner Veröffentlichung zu einem zeitlosen Weihnachtsklassiker entwickelt und wird jedes Jahr von vielen Menschen angesehen. Die Hauptrolle des Kevin McCallister wurde von Macaulay Culkin gespielt, dessen Leistung maßgeblich zum Erfolg des Films beitrug und ihn zu einem der bekanntesten Kinderstars der 1990er Jahre machte.

Die Filmmusik enthält bekannte Weihnachtsmelodien wie "Carol of the Bells" sowie den von John Williams komponierten Song "Somewhere in My Memory", der Teil der einzigartigen Atmosphäre des Films ist. Der Erfolg führte 1992 zur Fortsetzung "Kevin – Allein in New York", die die Handlung des ersten Teils in gewisser Weise in der Großstadt neu auflegt.

Beliebte Szene: Kevin McCallister steht im Badezimmer seiner Eltern und trägt Aftershave auf, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Schrei. © United Archives / kpa Publicity

"Kevin – Allein zu Haus" ist fester Bestandteil in der Popkultur

"Kevin – Allein zu Haus" hat zahlreiche Zitate und Szenen hervorgebracht, die fest in der Popkultur verankert sind. Dazu zählt insbesondere der Moment, in der Kevin sein Gesicht im Badezimmer seiner Eltern mit Aftershave bedeckt und vor dem Spiegel einen ohrenbetäubenden Schrei ausstößt. Trotz des Erfolgs des Films hat er aber auch einige Fehler, die in der Community bekannt sind. Ein Beispiel: Als er mit dem Schlitten die Treppe herunterfährt, ist klar zu sehen, dass er eigentlich mit voller Wucht gegen die Wand krachen müsste, da Treppe und Haustür nicht auf einer Linie liegen.

Der Cast von "Kevin – Allein zu Haus" im Überblick

Name Rolle Alter Macaulay Culkin Kevin McCallister 45 Jahre Joe Pesci Harry Lime 82 Jahre Daniel Stern Marv Murchins 68 Jahre Catherine O'Hara Kate McCallister 71 Jahre John Heard Peter McCallister Verstorben (1946 - 2017) Roberts Blossom Al Marley Verstorben (1924 - 2011) Angela Goethals Linnie McCallister 48 Jahre Devin Ratray Buzz McCallister 48 Jahre Gerry Bamman Frank McCallister 84 Jahre Hillary Wolf Megan McCallister 48 Jahre Kieran Culkin Fuller McCallister 43 Jahre Michael C. Maronna Jeff McCallister 48 Jahre

Wiedervereinigung in 2023: Tränen auf dem "Walk of Fame" bei Macaulay Culkin

Macaulay Culkin hatte eine tränenreiche Wiedervereinigung mit seiner Leinwandmutter bei einer Zeremonie zur Enthüllung seines neuen Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame.

Der ehemalige Kinderstar wurde bei der Enthüllung von Catherine O'Hara geehrt, die seine Mutter in beiden Filmen der 1990er Jahre spielte. In einer herzlichen Rede reflektierte O'Hara darüber, wie sie Culkin beobachtete, als er mit nur 10 Jahren zu einem riesigen, weltweiten Star wurde.

"'Kevin – Allein zu Haus' war, ist und wird immer eine geliebte globale Sensation sein", sagte sie. "Der Grund, warum Familien auf der ganzen Welt kein Jahr vergehen lassen können, ohne 'Kevin – Allein zu Haus' zusammen anzusehen und zu lieben, ist Macaulay Culkin."