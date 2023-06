Katzenberger-Doku und viel Dating: Das sind die neuen Formate bei VOX

Eine TV-Saison mit viel Unterhaltung: Der Sender VOX hat neue Formate angekündigt, bei denen Dating-, Reality- und Koch-Fans auf ihre Kosten kommen.

"My Mom, Your Dad" mit Amira Pocher

Bei der neuen Datingshow "My Mom, Your Dad" etwa bekommen Single-Eltern eine neue Chance auf die große Liebe. Gedreht wird das Format auf Kreta, Amira Pocher (30) moderiert die Show, bei der Kinder sowohl ihre Mutter als auch ihren Vater anmelden durften. Unangenehm wird es für sie jedoch Backstage, wenn sie die eigenen Eltern in der Gruppe auf einem Fernsehbildschirm bei ihren Dates oder heißen Flirts beobachten. Am Ende müssen die Kids entscheiden, ob sie mit der Partnerwahl ihrer Eltern einverstanden sind. Das Format läuft ab August bei VOX .

"Save the Date" mit Jana Ina Zarrella

Mit "Save the Date - Wen heirate ich in 50 Tagen?" hat es ein weiteres Dating-Format ins VOX-Programm geschafft. Das Konzept stammt aus Finnland und schreibt vor, dass drei Singles - ein Mann, zwei Frauen - innerhalb von 50 Tagen aus verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten ihren Partner oder ihre Partnerin fürs Leben finden müssen, denn: Eine Hochzeit steht an, die die Protagonisten selbst organisieren müssen. Immerhin können sie hier ihren Fantasien und Wünschen freien Lauf lassen. Moderatorin Jana Ina Zarrella (46) hilft dabei. Die Show ist für 2024 geplant.

Katzenberger-Doku-Soap und kochen mit Sebastian Lege

Außerdem feiert - wie bereits Anfang Juni angekündigt - Daniela Katzenberger (36) ihr Comeback beim Sender. VOX zeigt eine neue Familien-Doku-Soap über die Katze und ihr Leben auf Mallorca. Damit wechselt ihre aktuelle Doku "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" von RTLzwei zu VOX, wo 2009 ihre TV-Karriere begonnen hat. Damals erlangte sie durch die Sendungen "Auf und davon - Mein Auslandstagebuch" und "Goodbye Deutschland" deutschlandweite Berühmtheit. Die Doku-Soap wurde für die TV-Saison 2023/2024 angekündigt.

Und auch das Kochen kommt bei VOX bekanntlich nicht zu kurz. In "Lege kommt auf den Geschmack" kocht TV-Koch Sebastian Lege (44) die Lieblingsgerichte der Deutschen nach und besucht für das ein oder andere Experiment auch ein Labor. Geplant sind vier Folgen für Herbst/Winter 2023.

Von "DHDL" bis "Sing meinen Song": Diese Formate bekommen eine neue Staffel

Darüber hinaus hält der Sender an einigen seiner bereits bestehenden Erfolgsformate fest. So wird es 2024 neue Staffeln von "First Dates Hotel" mit Roland Trettl (51) sowie von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" geben. Ab Herbst 2023 laufen die neuen Folgen von "Die Höhle der Löwen". Außerdem flimmert am 4. Juli 2023 um 20:15 Uhr ein Promispezial von "Guidos Deko Queen" über die TV-Bildschirme.