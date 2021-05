Kanzlerkandidaten: Scholz unterliegt Baerbock bei TV-Quoten

Die Quoten sprechen eine deutliche Sprache: Das Interesse an Olaf Scholz ist geringer als an Annalena Baerbock - zumindest was die Zielgruppe von ProSieben angeht.

13. Mai 2021 - 14:39 Uhr | (rto/spot)

Olaf Scholz muss sich geschlagen geben © photocosmos1 / Shutterstock.com

Vizekanzler und Spitzenkandidat der SPD, Olaf Scholz (62), hat sich am Mittwochabend (12. Mai) in einer Spezial-Sendung des Senders ProSieben den Fragen der Moderatoren Linda Zervakis (45) und Louis Klamroth (31) gestellt. Dabei unterlag er der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock (40), deutlich - zumindest was die TV-Quoten anbelangt. Wie , schalteten 740.000 Menschen ab 20:15 Uhr ein. Das sind rund 330.000 Zuschauer weniger als am 19. April, als Baerbock zur Primetime interviewt wurde. Das macht bei den 14- bis 29-Jährigen, der klassischen Zielgruppe von ProSieben, einen Marktanteil von 6,4 Prozent. Bei Baerbock hatte die Quote noch bei 8,5 Prozent gelegen.