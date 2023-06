Jennifer Lawrence findet Heidi Klum "schockierend schön"

Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence ist nach dem Finale von "Germany's next Topmodel" voll des Lobes für Heidi Klum. In ihren Augen ist die Deutsche sogar "schockierend schön".

Die Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence (32) war ohne Zweifel der absolute Stargast beim großen Finale der 18. Ausgabe der ProSieben-Castingshow "Germany's next Topmodel" an der Seite von Heidi Klum (50). Zwar war sie selbst am Donnerstagabend nicht im Kölner Studio vor Ort, jedoch stellte Lawrence den Finalistinnen per Schalte eine Challenge, um die jeweiligen Schauspielkünste unter Beweis zu stellen.

spricht die Darstellerin jetzt über ihre Erfahrungen mit der deutschen Model-Ikone Klum. "Es war mir so schrecklich peinlich", gibt Lawrence zu verstehen. Sie habe natürlich in den USA das dortige Pendant zum deutschen Ableger "GNTM" gesehen, jetzt aber eben auch Heidi Klum getroffen. Zu ihr musste sie einfach sagen: "Ich bin sicher, du hast das schon oft gehört, aber du bist so hübsch." Für die US-Amerikanerin sei die Deutsche sogar "schockierend hübsch".

Marcus Schenkenberg laut Jennifer Lawrence: "reine Erotik"

Über die Aufgabe, die sie den Modelanwärterinnen stellte, sagte sie, dass es eine schwere Szene gewesen sei, die sie ihnen gegeben hätte: "Sie konnten die Szene nur einmal spielen, auf Englisch. Ich könnte das nicht mit nur einer Chance, vor allem nicht in einer anderen Sprache als meiner eigenen." Die Mädchen seien nervös gewesen und sie habe sich gedacht: "Mir dreht sich der Magen um." Heidi sei dabei viel geübter gewesen und sie habe einfach immer die Nächste aufgerufen und ich habe so emotional mitgelitten: "Ach, ja und Marcus Schenkenberg war auch dabei - das war dann reine Erotik."