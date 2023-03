"I'm a Celebrity...": Briten-Dschungelcamp sendet All-Star-Ausgabe

Das britische Dschungelcamp geht neue Wege: Im April wird erstmals eine All-Star-Staffel aus Südafrika ausgestrahlt. Mit dabei sind ehemalige Teilnehmer der Erfolgsshow "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!". Auch der ehemalige Butler von Prinzessin Diana, Paul Burrell, ist dabei.

In Großbritannien gibt es im kommenden Monat eine ganz besondere Dschungelcamp-Ausgabe zu sehen: Das britische Pendant zur RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" strahlt eine All-Star-Variante aus, die mit ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern besetzt wird. Die Promis werden sich dafür in Südafrika versammeln. Wie es in einer Mitteilung des verantwortlichen TV-Senders ITV heißt, , werden sich die Stars bei "I'm a Celebrity...South Africa" noch "größeren und härteren" Herausforderungen stellen müssen, als bisher.

Auch der Schauplatz in Südafrika sei im Vergleich zum gewohnten australischen Outback "rauer und unnachgiebiger". Die ersten Stars wurden mittlerweile bestätigt. So geben sich unter anderem der ehemalige Box-Weltmeister Amir Khan (36), der Tänzer Jordan Banjo (30), die Schauspielerin Helen Flanagan (32), die Moderatorin Carol Vorderman (62), die Leichtathletin Fatima Whitbread (62), der Kricket-Spieler Phil Tuffnell (56), das Model Janice Dickinson (68) und der Musiker Shaun Ryder (60) einmal mehr die Ehre. Für besonders viele Schlagzeilen dürfte vor allem die erneute Teilnahme des ehemaligen Butlers von Prinzessin Diana (1961-1997), Paul Burrell (64), sorgen.

Genauer Sendetermin steht bislang noch nicht fest

Der Sender kündigte an, dass weitere prominente Teilnehmer in Kürze bekannt gegeben werden. Einen genauen Sendetermin des Formats gibt es bislang noch nicht, es wird jedoch mit einer Ausstrahlung im April fest gerechnet. Die britische Dschungelcamp-Variante "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" wird bereits seit 2002 produziert. In der 22. Staffel, die im November 2022 gezeigt wurde, gewann die ehemalige britische Fußballerin Jill Scott (36) und ist damit derzeit amtierende Dschungelkönigin Großbritanniens.

Für die deutschen Zuschauer wäre ein Dschungelcamp in Südafrika im Gegensatz zu den Briten kein Neuland. Während der Corona-Pandemie wich RTL im vergangenen Jahr dorthin aus. Filip Pavlović (28) konnte in Südafrika den Thron besteigen. Dort setzte er sich unter anderem gegen Harald Glööckler (57), Tina Ruland (56) oder Jasmin Herren (44) durch. Ob RTL ebenfalls eine All-Star-Ausgabe des Dschungelcamps plant, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage ließ der Sender bisher unbeantwortet.