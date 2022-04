Heidi Klums "Making the Cut" bekommt eine dritte Staffel

Heidi Klum freut sich auf eine dritte Staffel ihrer Streaming-Show "Making the Cut". Auch ihr "TV-Ehemann" Tim Gunn ist schon ganz "aufgeregt". Im Sommer werden die neuen Folgen zu sehen sein.

Heidi Klum und Tim Gunn werden auch in einer dritten Staffel von "Making the Cut" zu sehen sein.

In wenigen Monaten sind Heidi Klum (48) und Tim Gunn (68) wieder mit ihrer Fashion-Streaming-Show "Making the Cut" auf den heimischen Bildschirmen zu sehen. Das . Sie freue sich sehr darüber, zusammen mit ihrem "TV-Ehemann" für die dritte Staffel zu drehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Neue Folgen erscheinen im Sommer

Ab wann genau die neuen Folgen bei Amazon Prime Video gezeigt werden, wird noch nicht verraten. Klum stimmt die Fans aber darauf ein, dass es im Sommer soweit sein wird. Auch einen klitzekleinen Einblick gibt sie schon. In einem kurzen Clip in den sind Klum und Gunn in Los Angeles "in der neuen Location für die dritte Staffel von 'Making the Cut'" zu sehen, wie das Model erzählt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auch ein Bild, , scheint dort aufgenommen worden zu sein. schreibt er zudem, dass er bereits ganz "aufgeregt sei".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die zweite Staffel von "Making the Cut" war im vergangenen Sommer gestartet. Bevor es die neuen Folgen zu sehen gibt, bekommen Klum-Fans derzeit noch modische Unterhaltung bei "Germany's next Topmodel" geboten. Das große "GNTM"-Live-Finale steigt am 26. Mai auf ProSieben.