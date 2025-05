Heidi Klum schwärmt von "Project Runway"-Rückkehr

Nach acht Jahren kehrt Heidi Klum zu "Project Runway" zurück. "Es hat sich wirklich angefühlt, wie nach Hause kommen", schwärmt das Topmodel über ihr US-Comeback.

Heidi Klum (51) steht seit einigen Wochen wieder vor den Kameras von "Project Runway". Nach acht Jahren Pause moderiert das deutsche Topmodel ab Juli die 21. Staffel der erfolgreichen Designer-Castingshow im US-Fernsehen. "Es hat sich wirklich angefühlt, wie nach Hause kommen", verriet die 51-Jährige jetzt dem "People"-Magazin.

Klum hatte die Show bereits von 2004 bis 2017 moderiert und wurde in dieser Zeit sogar neunmal für einen Emmy nominiert. 2013 gewann sie die begehrte Auszeichnung gemeinsam mit ihrem damaligen Co-Moderator Tim Gunn (71). Nach ihrem Ausstieg übernahmen zunächst Karlie Kloss (32) und später Christian Siriano (39) die Moderation.

Comeback ohne Schwierigkeiten

Trotz der langen Pause fühlt sich Klum bestens vorbereitet auf ihre Rückkehr. "Ich kann die Show mit geschlossenen Augen machen, auch wenn ich Kleidung beurteile", scherzte sie im "People"-Magazin. "Ich liebe Fashion einfach so sehr, und ich finde es toll, wie interessiert die Designer sind und wie sehr sie sich darum reißen, einen Platz in der Modebranche zu bekommen."

Die Leidenschaft für Mode ist bei der vierfachen Mutter ungebrochen. "Es macht so viel Spaß, ihnen eine Plattform zu geben, auf der sie zeigen können, was sie draufhaben", führte Klum aus. Bei den American Music Awards vor wenigen Tagen zeigte Klum bereits, welche Mode-Richtung sie sich für die neue Staffel wünscht. In einem schwarzen Kleid mit voluminöser Schleppe auf dem roten Teppich verkündete sie: "Wir brauchen auf jeden Fall längere Schleppen und Kleider. Ich gehe überall mit einer Schleppe hin."

Starbesetzung für die neue Staffel

Für die 21. Staffel von "Project Runway" wird Klum nicht allein vor der Kamera stehen. An ihrer Seite werden Nina Garcia (60), Michael Kors (65), Law Roach (46) und Christian Siriano die Designs der Nachwuchstalente bewerten. Die zehn Episoden der neuen Staffel werden wöchentlich ausgestrahlt und sind ab dem 31. Juli auf Freeform, Disney+ und Hulu zu sehen.