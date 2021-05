Heidi Klum kürt die "GNTM"-Siegerin ohne Gastjuror

Heidi Klum wird das Finale der 16. Staffel "Germany's next Topmodel" alleine bestreiten. In der Live-Show in Berlin fällt sie ohne einen Gastjuror die allerletzte Entscheidung. Auf der Bühne werden allerdings zwei Musikacts stehen.

26. Mai 2021 - 11:02 Uhr | (jom/spot)

Soulin, Dascha, Romina und Alex (v.l.n.r.): Wer wird "Germany's next Topmodel"? © ProSieben/Marc Rehbeck