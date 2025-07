Heidi Klum feiert umjubeltes Comeback in "Project Runway"-Trailer

Nach acht Jahren Pause kehrt Heidi Klum als Jurorin zu "Project Runway" zurück. Die 21. Staffel markiert ihr großes und umjubeltes Comeback, wie der erste Trailer zeigt.

Es ist der Moment, auf den Modebegeisterte weltweit gewartet haben: Heidi Klum (52) von "Project Runway" wieder den berühmten Workroom. "Das nenne ich mal einen Auftritt", kommentiert Mentor Christian Siriano (39), während die Designer-Kandidaten vor Begeisterung schreien und jubeln.

Das deutsche Topmodel hatte die Show nach der Staffel aus dem Jahr 2017 verlassen, um gemeinsam mit dem langjährigen Mentor Tim Gunn ihre Amazon-Serie "Making the Cut" zu produzieren. Jetzt arbeitet sie erstmals seit Sirianos Sieg in der vierten Staffel 2007 direkt mit dem Modedesigner zusammen.

Trotz der langen Pause fühlt sich Klum bestens vorbereitet auf ihre Rückkehr. "Ich kann die Show mit geschlossenen Augen machen, auch wenn ich Kleidung beurteile", scherzte sie bereits vor einer Weile im . "Ich liebe Fashion einfach so sehr, und ich finde es toll, wie interessiert die Designer sind und wie sehr sie sich darum reißen, einen Platz in der Modebranche zu bekommen." In der Tat wirkt es im Clip zu Staffel 21 so, als sei Vollprofi Klum nie weg gewesen.

Starbesetzung in der Jury

Neben der wiederkehrenden Gastjurorin Nina Garcia komplettiert Newcomer Law Roach das Juroren-Panel und verspricht eine frische Dynamik. Der Trailer zeigt bereits erste Spannungen - sowohl zwischen den Designern als auch mit den Juroren selbst.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Die Produzenten haben sich für die 21. Staffel zudem eine hochkarätige Liste an Gastjuroren gesichert. Unter anderem Sofía Vergara, Tyra Banks, Joan Smalls, Nikki Glaser, Sara Foster und Zac Posen werden die Designer bewerten.

Neuer Sender, bewährtes Format

Erstmals wird "Project Runway" bei Freeform ausgestrahlt - ein weiterer Neuerung in der bewegten Geschichte der Show. Nach dem Start bei Bravo 2004, dem Wechsel zu Lifetime und der Rückkehr zum NBCUniversal-Netzwerk mit der 17. Staffel, steht die Serie nun unter Disney-Ägide. Die Folgen werden nach der TV-Premiere auch auf Hulu und Disney+ verfügbar sein.

Die 21. Staffel von "Project Runway" startet am 31. Juli und verspricht mit Klums Rückkehr und der neuen Jury-Konstellation spannende Mode-Momente.