Heidi Klum dreht zweite Staffel von "Making The Cut"

Heidi Klum nimmt sich in Los Angeles einem neuen Projekt an: Ihre Fashion-Wettbewerbsshow "Making The Cut" startet in die zweite Staffel.

02. März 2021 - 19:23 Uhr | (cos/spot)

Heidi Klum erhält einmal mehr Unterstützung von "Making The Cut"-Juror Tim Gunn. © Akiva Griffith

Heidi Klum (47) hat allen Grund zur Freude. Flackert in Deutschland derzeit die 16. Staffel der Castingshow "Germany's next Topmodel" über den Bildschirm, wartet in Los Angeles bereits das nächste Projekt auf sie. Wie Amazon Prime Video am Dienstag (2. März) bekannt gab, wird es eine zweite Staffel ihrer Fashion-Wettbewerbsshow geben. Gemeinsam mit dem US-amerikanischen Modeberater Tim Gunn (67) macht sich Klum erneut auf die Suche nach talentierten Designern, die in der Welt der Mode durchstarten wollen. Zehn Kandidaten und Kandidatinnen aus der ganzen Welt stellen sich dem wachen Blick der Jury. Unterstützung erhalten Klum und Gunn in Staffel zwei unter anderem von Supermodel Winnie Harlow (26) und Moschino-Kreativchef Jeremy Scott (45). Weitere Überraschungsgäste sind angekündigt. Einen genauen Starttermin für die "Making The Cut"-Fortsetzung gibt es bislang noch nicht. Es heißt lediglich, die neue Staffel der Amazon Original Serie starte im Sommer. Ein gibt es für Fans aber schon jetzt bei Instagram zu sehen.