"Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Drehstart für Jubiläumsfolge

In wenigen Wochen feiert die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ihren 30. Geburtstag. Jetzt fiel die erste Klappe zur Eventfolge, bei der sich alles um die 'GZSZ'-Legende Dr. Jo Gerner drehen wird.

Im Mai 2022 feiert die RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ihren 30. Geburtstag. Und pünktlich zu diesem Jubiläum haben jetzt auch die Dreharbeiten für die Eventfolge in Spielfilmlänge begonnen. Das teilte der Sender am Donnerstagnachmittag mit. Im Mittelpunkt der Episode wird die "GZSZ"-Ikone Dr. Jo Gerner stehen, gespielt von Schauspieler Wolfgang Bahro (61). Der sagte zum Drehstart, dass er es "richtig toll" finde, dass seine Rolle ein eigenes Special bekomme.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

So sehr freut sich Wolfgang Bahro auf die Dreharbeiten

"Die Story ist megaspannend, actionreich und fordert vom Charakter und mir eine ganze Menge", erzählt Bahro. Aber davon träume jeder Schauspieler: "In einem spannenden Actionfilm mitzuspielen!" Er freue sich deswegen riesig auf die vor ihm liegenden Dreharbeiten.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" feierte am 11. Mai 1992 Premiere bei dem damaligen Privatsender RTLplus, heute RTL. Seitdem wurden mehr als 7.450 Folgen produziert und ausgestrahlt. Den bis heute bestehenden Rekord von ca. 6,73 Millionen Zuschauern heimste die 1.500. Folge ein, die am 22. Juni 1998 ausgestrahlt wurde. Das Besondere: Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (77, SPD) wirkte in der Eventepisode mit.