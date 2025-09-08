AZ-Plus
Günther Jauch humpelt zu "Wer wird Millionär?"

Günther Jauch kehrt mit Handicap ins "Wer wird Millionär?"-Studio zurück. In der Sommerpause knickte der Moderator unglücklich um und muss nun mehrere Wochen auf Krücken durchhalten.
Günther Jauch kehrt angeschlagen zurück.
Günther Jauch kehrt angeschlagen zurück. © RTL / Stefan Gregorowius
Am heutigen Montag (8. September) kehrt "Wer wird Millionär?" bei RTL+ aus der Sommerpause zurück. Doch etwas ist anders als in den mehr als 25 Jahren zuvor. Günther Jauch (69) humpelt auf Krücken ins Studio. Der Moderator trägt zwar wie gewohnt Anzug und Krawatte, an den Füßen aber untypischerweise Sneaker. "Im Kopf ist er aber fit wie ein Turnschuh", beruhigt der Sprecher aus dem Off das Publikum.

Günther Jauch verletzte sich in der Sommerpause: "Blöde mit dem Fuß umgeknickt", erklärt er in einem Video, das auf RTL zu sehen ist. Nun müsse er mit vier bis sechs Wochen "Humpelage" rechnen.

"Birne" ist "einigermaßen intakt geblieben"

Was bedeutet das nun für die Show? Nichts. Denn "sendungsgefährdend" ist die Verletzung laut Günther Jauch nicht. "Ich muss ja nicht über irgendwelche Hürden gehen, sondern es geht um die Birne", erklärt er in dem Video weiter. Und seine "Birne" sei noch "einigermaßen intakt geblieben". Deshalb gehe es in den nächsten Wochen wie geplant weiter.

Im linearen Fernsehen läuft die erste Sendung mit dem verletzten Moderator erst am 15. September. Bei RTL+ können die Episoden jeweils schon eine Woche vorher geschaut werden, also ab dem heutigen 8. September.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

