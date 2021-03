"GNTM"-Umstyling steht an: Wer bekommt einen Kurzhaarschnitt verpasst?

Die wohl beliebteste Folge jeder "GNTM"-Staffel läuft diese Woche auf ProSieben: Die Model-Anwärterinnen müssen sich den Scheren und Färbemitteln von Heidi Klums Experten stellen. Nach einem Rückblick auf vergangene Umstylings ahnen die Kandidatinnen, was ihnen blüht.

Der große Tag ist gekommen: In der kommenden Folge "Germany's next Topmodel" (Donnerstag, 4. März 2021, 20:15 Uhr, ProSieben) steht das Umstyling an. Wohl die mit Abstand beliebteste Episode der Zuschauer - und die schlimmste für viele Kandidatinnen. Dascha (20) zittert in der Folge bereits vor der Schere: "Ich hab echt Angst, dass sie sie mir komplett abschneiden und ich aussehe wie ein Typ." Auch Ana (20) bedeutet ihre lange Mähne alles: "Die jahrelange Arbeit könnte mit einem Schnitt umsonst sein." Manche freuen sich allerdings auch auf den neuen Look vom Profi, wie Alysha (19): "Ich bin super gespannt, ich will endlich neue Haare haben."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Ob die Topmodel-Anwärterinnen bereit sind für den oft radikalen neuen Look? Das interessiert Heidi Klum (47) und ihrer Stylistin Wendy Iles eher weniger. Laut Klum hilft ein einzigartiger Haarschnitt oder eine neue Farbe den Models dabei, hervorzustechen. "Nicht nur, um die Persönlichkeit stärker hervorzuheben, sondern auch um neue Seiten an sich kennenzulernen." Manchmal funktioniert das auch, wie die Vergangenheit zeigt: Bevor Kim Hnizdo (25) 2016 zu "Germany's next Topmodel" gekürt wurde, verpasste Klum ihr einen Pixie-Cut.

Nach Umstyling folgen Fashionshow und Fotoshooting

Mit weiteren Umstyling-Highlights der vergangenen Staffeln kündigt Heidi Klum ihren Topmodel-Anwärterinnen an, was sie erwartet - darunter auch die Veränderung von Anastasia, die sich vergangenes Jahr von ihrer langen braunen Mähne verabschieden musste. "Wieso sind das fast alles Kurzhaar-Frisuren?", merkt Linda (20) sogleich panisch an. Und Romina ist sich sicher: "Wir kriegen alle kurze Haare, stell dir das vor!"

In der neuen Folge müssen die Mädchen nach dem Umstyling mit ihren veränderten Looks vor Klum und Designer Christian Cowan auf dem Catwalk bestehen. Diesmal wartet noch eine besondere Herausforderung auf die Teilnehmerinnen: Am Ende des Laufstegs haben sie fünf Sekunden Zeit, um auch noch die Fotokamera von sich zu überzeugen. "Sozusagen ein 'Two in One': Fashionshow und Fotoshooting", wie Klum es nennt.