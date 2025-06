"GNTM"-Finale: Die spannendsten Momente der Jubiläumsstaffel

War macht bei "Germany's next Topmodel" am 19. Juni das Rennen? Heidi Klum kürt zum zweiten Mal eine Gewinnerin und einen Gewinner. Die Jubiläumsstaffel hatte einige Highlights zu bieten.

Die 20. Staffel von "Germany's next Topmodel" neigt sich nach mehr als vier Monaten und 24 Folgen dem Ende zu. Am Donnerstag, 19. Juni, kürt Heidi Klum (52) eine Siegerin und einen Sieger (20:15 Uhr bei ProSieben). Dazu werden im Kölner Coloneum Familie und Freunde der Finalistinnen und Finalisten sowie bekannte Gesichter aus 20 Jahren der Castinghow erwartet. Die Staffel 2025 bot eine Premiere: Erstmals gab es zwei Folgen pro Woche, nach weiblichen und männlichen Teilnehmern getrennt. Erst ab der am 27. März ausgestrahlten Episode wurden die Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam begleitet. Und es gab noch weitere spannende "GNTM"-Momente 2025.

Viel Nacktheit und Intimität

Von Beginn an zeigten die Models viel Haut - ob bei Shootings in der Badewanne, auf einem Motorrad, im Bett oder in freizügigen Outfits auf dem Laufsteg. Auch im Interview-Coaching und den anschließenden realen Boulevard-Interviews ging es sehr intim zu: Daniela etwa outete sich dabei als Jungfrau, Eliob als Samenspender.

Heidi Klum zeigt Family & Friends

Auch die Gastgeberin hat sich in der Jubiläumsstaffel sehr nahbar gezeigt. Nicht nur nahm sie ihre halbe Familie mit in die Show, sie selbst wirkte oft sehr viel entspannter als noch in früheren Folgen. Mit ihrem Kumpel und Ex-Juror Thomas Hayo (56) übernachtete sie in einem winzigen Zelt in der kalifornischen Wüste, im Münchner Hofbräuhaus legte sie mit Model Jannik ein Tänzchen hin und genoss typisch deutsches Essen. Für Model Nawin zeigte sie viel Sympathie und bewies, welcher Typ Mann sie besonders interessiert.

Mit den Kaulitz-Zwillingen holte Heidi sowohl ihren Mann Tom (35) als auch ihren Schwager Bill als Gastjuroren. Besonders Bill war vom Badehosen-Shooting in einem Münchner Hallenbad von den Männermodels hellauf begeistert, während Tom, ganz braver Ehegatte, keinen Blick zu viel auf die Kandidatinnen riskierte. Tochter Leni Klum (21) war gleich mehrfach in der Staffel am Start, und auch Mutter Erna Klum (80) begleitete bei den Drehs. Es war zum runden Jubiläum insgesamt mehr vom "Mensch Heidi Klum" zu sehen.

Großes Promi-Aufgebot

Aber auch anderen Stars bot die "GNTM"-Chefin reichlich Bühne. Mit Catherine Deneuve (81) präsentierte sie einen absoluten Superstar als Gastjurorin. Zudem ließ Klum das Who is Who der Supermodels auflaufen - von Naomi Campbell über Adriana Lima und Eva Herzigova bis zu Model-Legende Twiggy. Zudem hatte sie unter dem Motto "Sohn bzw. Tochter von..." auch Elias Becker, Sohn von Boris Becker, und Paris Jackson, Tochter von Michael Jackson, geladen.

Mutter-Tochter-Duo sorgt für Emotionen

2022 war erstmals ein Mutter-Tochter-Gespann dabei, Tochter Lou-Anne Gleissenebner gewann damals die 17. Staffel. Diesmal sollte in Los Angeles Tochter Lulu vor Mutter Katrin ausscheiden. Das Besondere: Mutter Katrin wollte nicht ohne ihr Mini-Me bleiben und entschied sich für den gemeinsamen Rückflug nach Deutschland. "Oh, die Mama! Du weißt, deine Tochter ist 32 und keine 17 mehr", entfuhr es Heidi Klum.

Aufstand gegen einen Designer

Erstmals kam es zu einem regelrechten Aufstand einiger Kandidaten: Faruk hatte eine Bemerkung eines Designers in München als Bodyshaming verstanden. Dabei war er so stolz, in den vergangene Jahren so viel abgenommen zu haben und so weit gekommen zu sein. Aus Solidarität mit ihm lehnten die Casting-Gewinner ein großes Shooting für ein Lifestyle-Magazin ab - eine absolute Premiere bei "GNTM". Drei von ihnen überlegten es sich dann allerdings doch noch anders und zogen das Shooting trotz der Querelen hinter den Kulissen durch.

Tränenreiches Umstyling

Es gab in der am 6. März ausgestrahlten Folge, die jährlich zu den beliebtesten jeder Staffel gehört, wie immer viele Tränen. Da half auch Gastfriseur Klaas Heufer-Umlauf (41) nichts, der eine dreijährige Ausbildung abgeschlossen hat, aber dann laut eigenem Bekunden nie wieder Haare geschnitten hat. Der Moderator verunsicherte die Models mit lustigen Sprüchen wie: "Vor fünf, sechs Jahren habe ich ein paar Nachbarskindern die Haare geschnitten. Damen-Haarschnitte konnte ich nie so richtig gut." Kandidatin Magdalena war dann umso geschockter, als er ein Gutteil ihrer langen, dunklen Haare kappte: "Ich erkenne mich nicht mehr wieder." Der Haarverlust zahlte sich für sie jedoch aus: Sie steht im Finale - wie Zoe, die über ihre Kurzhaar-Frisur erstmal zu Tode betrübt war. Danach stieg sie jedoch kometenhaft empor, was ihre Beliebtheit bei den Casting-Kunden angeht.