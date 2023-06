"Germany's next Topmodel": Wer kommt ins Finale?

Sechs Frauen kämpfen um den Einzug ins Finale von "Germany's next Topmodel": Auf einem Trapez, vor der Kamera und auf hohen Hacken auf dem Laufsteg. Die Nettigkeiten untereinander bleiben auf der Strecke.

Olivia bei ihrem Walk in einem Kleid von Philipp Plein.

Halbfinale bei "Germany's next Topmodel": Sechs Models wollen am 15. Juni ab 20:15 Uhr im Live-Finale auf ProSieben über den Laufsteg schreiten. Dafür müssen sie jetzt noch einmal hoch hinaus: Im Theater des Cirque du Soleil müssen die Models im Zirkusoutfit an einem Trapez über dem Wasser posieren.

Wer ins Wasser fällt, hat allerdings Pech gehabt. Einen zweiten Versuch gibt es nicht, wie Heidi Klum (50) klarstellt: "Ein falscher Tritt und schwupps, schon ist man im Wasser und das Shooting ist vorbei." Olivia (22) balanciert zur Vorbereitung auf jedem Möbelstück, das sie finden kann und lässt keinen Zweifel daran, dass ihr Kampfgeist mittlerweile geweckt wurde. "Das fühlt sich gut an - auf alle herabzusehen", witzelt sie auf der Couchkante stehend.

Nicole (49) ignoriert ihre Angst vor Höhe und kann Heidi und dem Fotografen "sehr viel anbieten". Somajia (21) liebt ihre Rolle als Model. Sie begeistert den Fotografen Max Montgomery mit ihren Posen und ihrer guten Laune. "Sie macht Spaß, sie hat richtig gute Energie", findet der. Von Tänzerin Coco (21) wird viel erwartet, so viel fällt ihr aber gar nicht ein. Nicht mal ihren Signature-Move, den Spagat, präsentiert sie. Heidi: "Ich fand's jetzt nicht so mega prickelnd."

Plumps ins Wasser

Adrenalin-Junkie Selma (18) fällt einmal fast vom Trapez, fängt sich aber schnell wieder und hat ebenso schnell ihr Bild im Kasten. Vivien (23) hat einen besonders guten Start, bevor ihr das passiert, wovor alle Angst hatten: Sie rutscht bei einer Drehung von der Schaukel, kann sich nur noch mit den Händen an den Seilen festhalten und muss sich schließlich ins Wasser fallen lassen. Damit ist das Shooting vorbei und die Gefahr groß, dass es kein Foto gibt. Heidi: "Da sind vielleicht 30 Schüsse drin, die anderen haben circa 150."

Aber die nächste Chance folgt auf den Fuß: Für eine Kampagne von Mac Cosmetics sollen die Mädchen in einem Fenster Lippenstifte "zum Leben erwecken". Kein Problem für die mittlerweile erprobten Models. Nur Coco fällt mit ihrem fehlenden Selbstbewusstsein aus dem Rahmen. Sie verabschiedet sich höflich mit den Worten: "Vielen Dank. Das hat mir sehr viel bedeutet. Auch wenn ich nicht gewinne, habe ich mich über diese Erfahrung sehr gefreut." Drew Elliott, Global Creative Director für Mac Cosmetics: "Wenn sie selbst nicht dran glaubt, kann sie nicht gewinnen."

Als nächstes begrüßt Philipp Plein (45) die Mädchen, um an ihnen im Elimination-Walk seine neueste Kollektion zu präsentieren. Die Jury bilden diesmal Supermodel Elle Macpherson (59), Plein und Heidi. Zu meckern gibt es trotz kurzen Kleidern, hohen Schuhen und Treppen allerdings kaum etwas, selbst Nicoles Stolperer wird großzügig übersehen. Nur Coco bekommt wieder Probleme. "Ich denke, sie versucht selbstbewusst auszusehen", urteilt Macpherson. "Wo guckt sie hin", fragt Heidi. "Ich bin enttäuscht", findet Plein.

Olivia: "Lügen hilft jetzt auch nicht"

Wieder hinter den Kulissen bricht Coco in Tränen aus, die anderen versuchen zu trösten. "Es ist nur ein Teil", weist Nicole sie auf die anderen Shootings hin, die auch in die Bewertung einfließen. Olivia sieht das anders: "Lügen hilft jetzt auch nicht, Leute. Das ist nicht nur 'ein Teil'." Die wenig empathische Art sorgt für Streit unter den angespannten Frauen. "Das ist einfach nicht schön für jemanden der unglücklich ist, wenn man noch mal nachtritt", erklärt Nicole.

Aber Olivia hat recht: Der Traum von "GNTM" ist für Coco im Halbfinale vorbei. "Man kann nicht alles haben im Leben", verabschiedet sie sich von der Show. Im Finale nächste Woche stehen damit: Selma, Olivia, Somajia, Nicole und Vivien.