"Germany's next Topmodel": Sarina Nowak als Gastjurorin dabei

Eine weitere Gastjurorin für die aktuelle Staffel von "Germany's next Topmodel" steht fest: Ex-Kandidatin Sarina Nowak wird neben Heidi Klum Platz nehmen.

Wird Heidi Klum in der "GNTM"-Jury unterstützen: Ex-Teilnehmerin Sarina Nowak.

2009 nahm sie im Alter von 16 Jahren selbst an der ProSieben-Castingshow teil. Dieses Jahr wird Sarina Nowak (28) Heidi Klum (48) in der 17. Staffel von "Germany's next Topmodel" (seit 3. Februar immer donnerstags ab 20:15 Uhr auf ProSieben) als Gastjurorin unterstützen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In der vierten Staffel von "GNTM" schaffte es Nowak damals bis auf Platz sechs. Heute ist sie ein erfolgreiches Curvy-Model in den USA. Sie modelte unter anderem für die "Sports Illustraded" und für eine Modelinie von Khloé Kardashian (37). Nun sind Nowaks Erfahrungen bei "GNTM" gefragt.

Weitere prominente Gastjuroren

Neben ihr bekommt Klum weitere hochkarätige Unterstützung in der Jury, unter anderem von dem französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier (69), den beiden Starfotografen Rankin und Yu Tsai sowie von den beiden international gefragten Models Jasmine Sanders (30) und Coco Rocha (33).