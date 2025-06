"Germany's next Topmodel"-Outings: Von der Jungfrau zum Samenspender

Wer zieht ins Halbfinale ein? Fürs Weiterkommen müssen die zehn verbliebenen Models alles geben - auf und abseits des Catwalks. Im Boulevard-Interview kommt es zu überraschenden Geständnissen. Beim Paar-Shooting wird es intim und auch auf einem rutschigen Untergrund kommen einige ins Schlittern.

Es wird intim in Wort und Tat: Nur noch zwei Wochen, dann stehen die Sieger der diesjährigen Staffel von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder ) fest. Für den Einzug ins Halbfinale geben Heidi Klums (52) Schützlinge alles - und manchmal auch ein bisschen mehr. In Boulevard-Interviews outen sich drei Models als Jungfrau, Gewaltopfer oder Samenspender. Beim Bett-Shooting in den Straßen von L.A. begegnen sich auch zwei Dauerfeinde hautnah. Und beim schlüpfrigen Catwalk drohen weitere Ausrutscher.

Backstage-Zoff zwischen "Troublemaker" und "Lästertante"

"Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht in der Presse stattzufinden." Das sagt "taff"-Moderator Christian Düren (34), der das diesjährige Medientraining für die Models leitet. In seinen Interview-Simulationen erweist sich vor allem Aaliyah (22) als "Lästertante", indem sie über die Kollegen Moritz (19) und Intim-Feind Kevin (24) herzieht. Der wiederum wird von einigen Models als "fake" und "Troublemaker" bezeichnet. Im Anschluss kracht es hinter den Kulissen wieder einmal zwischen Aaliyah und Kevin - keine guten Voraussetzungen für ihr späteres Intim-Shooting.

Outings als Jungfrau, Samenspender, Gewalt- und Mobbing-Opfer

In Interviews mit Tanja May (52) von der "Bild-Zeitung" und Stephanie Göttmann-Fuchs von der Zeitschrift "Bunte" machen die Models dann erstmals Bekanntschaften mit purem Boulevard-Journalismus. Experte Christian Düren gibt ihnen dafür das Motto mit auf den Weg: "Gute Geschichten abliefern, aber sich nicht ausliefern." Das gelingt dem einen Model mehr, dem anderen weniger. Canel (26) erzählt gleich offenherzig von "starken psychischen Problemen" ihres Vaters - auch gepaart mit familiärer Gewalt. Pierre (22) gibt preis, dass er seinen "Erzeuger" nicht kennt. Magdalena (21) berichtet von "schwierigen Phasen" in der Schule, Mobbing und einer "kleinen Ess-Störung."

Eliob (29) spricht die "Bunte" auf einen Social Media-Post an: "Ich habe gelesen, du bist Samenspender. Wie kommt man dazu?" Der smarte Österreicher mit Wohnsitz in Tokio will "selbst keine Kinder bekommen, aber ich habe gute Gene. Es wäre eine Verschwendung. Inzwischen könnte ich schon Vater sein." Schließlich bekennt Daniela (20), dass sie, wie Moritz, noch keine feste Beziehung hatte. "Aber du bist jetzt nicht Jungfrau?", will die "Bunte" wissen. "Doch." Und Christian Düren ist sich sicher: "Daniela kann jetzt erzählen, was sie will, die Schlagzeile steht schon." Sein Fazit lautet: "Ein gefundenes Fressen für die Kolleginnen, nicht ganz so schlau für unsere Models."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dauer-Rivalen sollen Liebespaar darstellen

Das nächste Shooting verspricht besondere Brisanz: Paarweise werden die Models auf einem Bett liegend durch die Straßen von Los Angeles kutschiert. Star-Fotograf Rankin (59) setzt sie als leidenschaftliche Liebespaare in Szene. Schnell haben sich die meisten Paarungen gefunden - bis nur noch die beiden Dauer-Rivalen Aaliyah und Kevin übrig bleiben. Aaliyahs Freundin Zoe (19) findet das "todeslustig": "Gestern noch angekeift, heute flirty zusammen auf dem Bett reiten." Während der beziehungsunerfahrene Moritz noch überlegt, "wie man das Shooting gut hinkriegen könnte", gehen Canel und Eliob bereits zur körperlichen Generalprobe über. Ob ihnen das zum Einzug ins Halbfinale verhilft?

Verfehltes "Versöhnungs-Shooting"

Während des Shootings haben Eliob und Canel ein "befreiendes Gefühl" und küssen sich "professionell und leidenschaftlich." Dafür werden sie von Heidi Klum (52) und Rankin hochgelobt - zu Unrecht, wie sich später angesichts wenig brauchbarer Fotos herausstellen wird. Die Liebesnovizen Daniela und Moritz hingegen legen ihre anfängliche Scheu ab. Sie avancieren - "zwei Ampeln später", wie Heidi bemerkt - zum Paar des Tages, wenn auch nur für die Kamera. Jannik (22) und Magdalena haben vor dem Shooting ein "Kein Bussi"-Agreement geschlossen. Von Rankin und Heidi ernten sie wenig positives Feedback. Ihre Fotos sprechen später jedoch eine ganz andere Sprache und werden als besonders romantisch gelobt. Merke: Auch ein Star-Fotograf kann sich irren. Zuletzt muss das Traumpaar wider Willen, Kevin und Aaliyah in die Kissen. Küssen wollen sich die beiden aber nicht. Und auch sonst kommt es nicht zum erhofften "Versöhnungs-Shooting". Haben sich beide ins Aus gezofft?

"Du siehst nach einer Milliarde Dollar aus"

Vor der Halbfinal-Entscheidung stellen sich die Models einer weiteren Herausforderung. Auf regennassem Catwalk laufen sie in Downtown L.A. in Kreationen des New Yorker Designer Christian Cowan (29). Zoe, die sich als "Christian Cowan Ultra" outet, darf eröffnen. Vom Regen lässt sie sich nichts anmerken und erntet viel Lob vom Lieblingsdesigner. Wie Shooting-Partner Pierre, der kurz ausrutscht, aber nicht strauchelt, zieht sie ins Halbfinale ein. Gleiches gilt für Daniela, Canel und Magdalena bei den Frauen sowie Eliob, Jannik und Moritz bei den Männern. Dem 19-jährigen Moritz bescheinigt Designer Cowan gar: "Du siehst nach einer Milliarde Dollar aus. Man könnte dich für jede Fashion Show buchen."

Langzeit-Favorit Kevin muss Koffer packen

Magdalena erfährt, dass sie mit der Schlagzeile "Essstörung wegen fiesem Mobbing" demnächst in der "Bild" erscheinen wird. Die Wienerin zeigt sich zufrieden damit, sich derart geöffnet zu haben. Eliob fühlt sich geehrt, bald unter der Headline "Ich habe als Samenspender gearbeitet" abgebildet zu sein. Für Aaliyah und Kevin ist das "GNTM"-Abenteuer dagegen zu Ende. "Ihr seid mit einer solch komischen Haltung zum Shooting gekommen, das war enttäuschend", ärgert sich Rankin. Wenig überraschend hat Heidi für beide kein Foto. Bitter für Kevin, der lange Zeit als heißer Favorit galt, indem er mehrere Profi-Jobs einsammelte. Namhafte Designer prophezeiten ihm bereits eine große Karriere - die ja noch folgen kann. Aaliyah verlässt GNTM erhobene Hauptes: "Ich hätte es niemals gedacht, es unter die Top-Fünf der Mädels zu schaffen."