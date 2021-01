"Germany's next Topmodel": Neue Staffel startet Anfang Februar

Heidi Klum lädt zur mittlerweile 16. Staffel von "Germany's next Topmodel". Anfang Februar 2021 soll es losgehen!

In wenigen Wochen hat das Warten auf die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" ein Ende. ProSieben hat nun angekündigt, dass die erste frische Folge am 04. Februar 2021 um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden soll. Immer donnerstags sollen die weiteren Episoden anschließend folgen.

Diese Gäste sind dabei

Auch die ersten Gastjuroren neben "GNTM"-Urgestein und Modelmama Heidi Klum (47) sind bereits bekannt. Unter anderem werden in der 16. Staffel der französische Designer Thierry Mugler (72) und die Starfotografen Ellen von Unwerth (66, ) sowie Rankin (54) zu sehen sein.

"Ich suche nach einem Mädchen, das Star-Appeal hat, das sich wie ein Chamäleon verwandeln kann. Aber dabei immer noch authentisch bleibt", erklärt Heidi Klum in einer Pressemitteilung. "Ich möchte die Freude am Job in ihren Augen sehen und selbst dabei verzaubert werden."