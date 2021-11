Florian Silbereisen lädt wieder zum "Adventsfest der 100.000 Lichter"

Am Vorabend zum ersten Advent präsentiert Florian Silbereisen wieder das "Adventsfest der 100.000 Lichter". Diese Stars sind dabei.

Fans müssen auch in diesem Jahr nicht auf Florian Silbereisens (40) "Adventsfest der 100.000 Lichter" verzichten. Am Vorabend zum ersten Advent (27.11., 20:15 Uhr) präsentiert das Erste die Show zum Start in die Weihnachtszeit. Gemeinsam mit vielen Stars stimmt der Moderator die Zuschauer mit Advents- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein.

Unter den Gästen sind unter anderem Andrea Berg, Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Kai Pflaume, die No Angels, Rolf Zuckowski, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sowie die Kelly Family. Feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow wird das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem.