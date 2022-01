Dschungelcamp: Was haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Gepäck?

Am 21. Januar startet die Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben vorab schon einmal verraten, welche Luxusgegenstände sie mit ins Dschungelcamp nehmen.

Viel dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 21. Januar nicht mit ins Dschungelcamp nehmen. Nur zwei Luxusgegenstände sind pro Person erlaubt, . Manche Stars wollen beim Schlafen offenbar besonders weich liegen - Sänger Lucas Cordalis (54), Realitystar Tara Tabitha (28), Bodyguard-Legende Peter Althof (66) und Stardesigner Harald Glööckler (56) nehmen ein Kissen mit ins Camp. Cordalis' Kissen stammt von Tochter Sophia (6) und riecht nach ihr, auf dem von Tara Tabitha sind Fotos von Freunden, ihren Hunden und Sprüche abgebildet, und das Kopfpolster von Glööckler ist Decke und Kissen in einem.

Beauty-Produkte wandern in die Koffer

Model Janina Youssefian (39) legt Wert auf ihr Äußeres: "Ich nehme eine Haarbürste und auf jeden Fall einen Lippenstift mit", sagt sie der Zeitung. Auch bei Tara Tabitha wandert "eine Bürste für meine Extensions" in den Dschungelcamp-Koffer.

Weitere Beauty-Produkte landen in Linda Nobats (26) Reisetasche: "Meine Luxusgegenstände bestehen aus einem Duschschwamm und aus Vaseline, weil ich sehr trockene Haut und Neurodermitis habe", sagt die Ex-"Bachelor"-Kandidatin. Harald Glööckler packt zudem ein Mundspray ein. Denn: "Ich finde es ganz furchtbar, wenn jemand aus dem Mund riecht."

Talismane begleiten die Kandidaten

Ex-"GZSZ"-Star Eric Stehfest (32) nimmt eine Halskette in Ampelfarben als Talisman mit. Was dahintersteckt? "Ampel war mein Spitzname in der Jugend. Das hält mich bei mir, sodass ich mich nicht von irgendwelchen Stimmen von außen irritieren lassen", erklärt er. Auch Peter Althof hat einen Talisman im Gepäck, der aus Thailand stammt und ihn "immer" begleitet.

Ex-"Prince Charming"-Teilnehmer Manuel Flickinger (33) macht hingegen ein Geheimnis aus seinen Luxusgegenständen: "Vielleicht habe ich etwas von meiner Kunstfigur Lafayette Diamond dabei ... Lasst euch überraschen."

Die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im südafrikanischen Dschungel startet am 21. Januar um 21:30 Uhr bei RTL . Auch die Schauspielerinnen Anouschka Renzi (57) und Tina Ruhland (55) sowie Sängerin Jasmin Herren (43) und Realitystar Filip Pavlovi? (28) sind als Kandidaten mit von der Partie.