Dschungelcamp international: Diese Stars waren schon dabei

Am 21. Januar startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Die Show ist auch in anderen Ländern ein TV-Hit. Diese Stars waren international schon dabei.

Die RTL-Erfolgsshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet am 21. Januar in die 15. Staffel. Wegen der Corona-Pandemie geht es für die deutschen Promis erstmals nach Südafrika. Auch außerhalb Deutschlands ist das Dschungelcamp ein echtes TV-Phänomen - allen voran in Großbritannien und in Australien. Auf sechs Staffeln bringt es Australien, Großbritannien sogar auf stolze 21 Staffeln. Diese internationalen Stars wagten sich bereits ins Dschungelcamp.

Diese Stars versuchten ihr Dschungelglück zweimal

In der allerersten US-amerikanischen Staffel der Show zog Ex-Profisportler und Reality-Star Caitlyn Jenner (72) 2003 in das Dschungelcamp ein. Damals identifizierte sie sich noch als Bruce Jenner. Sie verpasste das Siegerpodest knapp und schaffte es auf den vierten Platz. 2019 nahm sie an der britischen Version als Caitlyn Jenner teil. Diesmal belegte sie den sechsten Platz.

2004 nahm der britische TV-Star Katie Price (43) an der Dschungelshow teil. Im Camp flirtete sie mit Sänger Peter André (48). Die beiden lieferten den Fernsehzuschauern damals eine echte Dschungelromanze, die auch nach der Sendung anhielt. André ging als Dritter, Price als Fünfte aus der Show. Ein Jahr später gaben sie sich das Jawort und bekamen zwei gemeinsame Kinder: Sohn Junior Savva (16) und Tochter Princess Tiaamii Crystal Esther (14). 2009 ließ sich das Paar jedoch scheiden. In der neunten Staffel versuchte Price ihr Glück erneut in der Dschungelshow - ging an Tag neun jedoch freiwillig aus dem Camp.

2007 zog Supermodel Janice Dickinson (66) in das britische Dschungelcamp ein und konnte beim Publikum offensichtlich punkten. Sie verließ die Show als Vorletzte. Zwei Jahre später ging sie für die zweite Staffel der US-amerikanischen Version ins Camp nach Costa Rica und belegte dort den achten Platz.

In der vierten Staffel des britischen Dschungelcamps gab es hohen Besuch aus dem Buckingham Palast im australischen Dschungel. Paul Burrell (63) verpasste den Sieg nur knapp - er wurde Zweiter. Zuvor war er fast 20 Jahre lang für das britische Königshaus tätig. Zunächst für Queen Elizabeth II. (95), später als Butler von Prinzessin Diana (1961-1997).

Schauspielstars im Dschungel

2007 zogen zwei berühmte Schauspielbrüder der Baldwin-Familie in das US-Camp: Stephen (55) und Daniel Baldwin (61). Hailey Biebers (25) Vater Stephen verließ aufgrund von exzessiven Insektenbissen die Show freiwillig und schaffte es auf den siebten Platz. Sein Bruder Daniel zog später ins Camp ein, musste aber schon früh gehen und wurde Neunter. Die Staffel gewann damals "La Bamba"-Star Lou Diamond Phillips (59).

2008 zog eine echte TV-Legende in das britische Dschungelcamp ein. George Takei (84) versuchte die TV-Zuschauer in der achten Staffel von sich zu überzeugen. Der "Star Trek"-Star war beim Publikum durch seine ruhige und gelassene Art sehr beliebt. Nach 21 Tagen im australischen Busch wurde er trotzdem rausgewählt und schaffte es auf den dritten Platz.

Alfonso Ribeiro (50) spielte einst an der Seite von Superstar Will Smith (53) in der Kultsitcom "Der Prinz von Bel-Air". 2013 nahm er an der 13. Staffel der britischen Show "I'm a Celebrity... Get me out of Here!" teil. Die Zuschauer unterhielt er unter anderem mit dem berühmten Carlton-Dance, den er in den 90er Jahren in der Serie regelmäßig zum Besten gab. An Tag 19 musste er das Camp verlassen und belegte somit den sechsten Platz.

Diese Stars trauten sich außerdem ins Dschungelcamp

Uri Geller (75) ist in Deutschland vielen noch durch seine eigene TV-Show "The Next Uri Geller" bekannt, in der er den besten Mentalisten Deutschlands suchte. 2002 machte er in der ersten Staffel der britischen Version des Dschungelcamps mit. Bei den Zuschauern war er offenbar nicht sehr beliebt, denn er wurde als erster Promi rausgewählt.

Star-Koch Gino D'Acampo (45) versuchte sich 2009 im britischen Dschungelcamp. Mit Erfolg: Er ging als Sieger aus der Sendung hervor. Heute jettet er unter anderem mit TV-Koch Gordon Ramsey (55) um die Welt, probiert allerhand internationale Köstlichkeiten und ist regelmäßig im britischen Frühstücksfernsehen zu sehen.

In der 17. Staffel des britischen Ablegers nahm auch ein Politiker im australischen Regenwald Platz. Stanley Johnson (81), ein Mitglied der konservativen Partei Großbritanniens, musste an Tag 18 gehen und schaffte es auf den siebten Platz. Er ist der Vater des heutigen britischen Premierministers Boris Johnson (57).

2020 flimmerte die sechste Staffel der australischen Dschungelshow über die Bildschirme. Mit dabei: Der wohl bekannteste US-Blogger Perez Hilton (43). Unter seinem Pseudonym betreibt er seit Jahren den Blog "perezhilton.com" und zieht über Stars wie Britney Spears (40) und Mischa Barton (35) her. Nachdem er an Tag 18 erst ins Camp eingezogen war, musste er bereits an Tag 21 wieder ausziehen und belegte somit den achten Platz.