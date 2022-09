Diese "Sommerhaus"-Pärchen konnten sich bereits den Sieg holen

Am 7. September startet das "Sommerhaus der Stars" in die siebte Staffel. Welche Paare haben sich in den vergangenen Jahren als Sieger durchsetzen können?

07. September 2022 - 10:16 Uhr | (nra/spot)

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt waren die Sieger der sechsten Staffel. © TVNOW / Stefan Gregorowius