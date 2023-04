"Die Show der Shows": Das ZDF feiert 60. Geburtstag mit Neuauflagen

Niemand wusste ganz genau, was das ZDF zu seinem 60. Geburtstag bei "Die Show der Shows" geplant hatte. Am Ende wurden es Neuauflagen der größten Sendungen des TV-Senders. Überzeugen konnte vor allem Christoph Maria Herbst als der neue Thomas Gottschalk.

Das ZDF hat am Samstagabend zur Primetime seinen 60. Geburtstag mit der Sendung "Die Show der Shows" gefeiert. Im Vorfeld war nicht völlig klar, was die Zuschauer erwarten dürfen. Es würden fünf Show-Klassiker vereint, hieß es in einer Pressemitteilung: "Der große Preis", "Dalli Dalli", "1, 2 oder 3", die "ZDF-Hitparade" und "Wetten, dass..?". Außerdem kündigten die Macher zahlreiche Stargäste an, darunter Giovanni Zarrella (45), Andrea Kiewel (57) oder der derzeit allgegenwärtige Riccardo Simonetti (30). Moderieren würde Johannes B. Kerner (58).

Doch wer sich Rückblicke und Ausschnitte aus vergangenen Zeiten erhofft hatte, der wurde enttäuscht. Das ZDF setzte auf Neuauflagen der bekannten Shows - und das durchaus mit Erfolg.

Jeweils rund eine halbe Stunde wurden die bewährten Sendungen gezeigt. Moderiert wurden sie von bekannten Gesichtern, die teils positiv überraschten. So übernahm "Wetten, dass..?" zu Beginn nicht der ebenfalls anwesende Thomas Gottschalk (72) als Moderator, sondern Christoph Maria Herbst (57) der sich - ganz Gottschalk-like - im schrillen Leoparden-Look zeigte. Herbst führte locker und schlagfertig durch die 30 Minuten Sonder-"Wetten, dass..?". Anschließend machte Annette Frier (49) mit "Dalli, Dalli" weiter, es folgte Joachim Llambi (58) mit "Der große Preis", die "ZDF-Hitparade" mit Mike Krüger (71) und "1, 2 oder 3" mit Jessica Schwarz (45).

"Die Show der Shows" erreicht knapp vier Millionen Menschen

Insgesamt 3,8 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr das ZDF ein. Damit lag "Die Show der Shows" nach "Ein Schritt zum Abrund" im Ersten auf dem zweiten Rang im Gesamtpublikum zur Primetime, noch vor den Privaten RTL mit "Deutschland sucht den Superstar" oder ProSieben mit "The Masked Singer". Insgesamt erreichte man 14,7 Prozent Marktanteil des TV-Publikums.