"Das Sommerhaus der Stars": Das Startdatum steht fest

Acht Promipaare sind in die WG gezogen. Was dort passiert ist zeigt "Das Sommerhaus der Stars" in vier Wochen. Nun hat der Sender das konkrete Startdatum für die neue Staffel genannt.

Der Countdown läuft! "Das Sommerhaus der Stars" startet am 7. September bei RTL und wird immer mittwochs und sonntags ausgestrahlt, wie der Sender am Mittwoch bekannt gab. Bereits eine Woche vorher sind die Episoden über das Leben der der acht Paare in der Promi-WG in Bocholt auf RTL+ zu sehen. Die zehnte und letzte Folge wird am 9. Oktober ausgestrahlt und bei RTL+ am 5. Oktober.

Diese Promipaare wollen den Titel "Promipaar 2022"

Wer sich diesmal in der WG arrangieren und bei den spektakuläreren Challenges abliefern muss, ist bereits seit einem Monat bekannt.

Mario Basler und Doris Büld

Ex-Fußballprofi Mario Basler (53) und Doris Büld (52) wollen sich den Titel "Promipaar 2022" holen. Der ehemalige Fußballnationalspieler nahm nach seiner Sportler-Karriere nicht nur an zahlreichen Sport- und Spieleshows wie "Schlag den Star", "Die! Herz! Schlag! Show!" oder die "Promi-Darts-WM" teil. 2014 zog er in der vierten Staffel ins "Promi Big Brother"-Haus und wurde Dritter.

Sascha Mölders und Ivonne Mölders

Und noch ein Fußballspieler nimmt an der neuen Staffel teil: der gebürtige Essener Sascha Mölders (37). Einigen dürfte er noch als der "Alpha-Löwe" oder "Die Wampe von Giesing" vom TSV München 1860 ein Begriff sein. Aktuell ist er Trainer beim TSV Landsberg. Zusammen mit Ehefrau Ivonne (42), mit der er vier Kinder hat, wird er seine Premiere in einer TV-Show feiern.

Kader Loth und Ismet Atli

Das "Sommerhaus" hat der Reality-TV-Queen noch auf ihrer Liste gefehlt: Kader Loth (49) tritt mit ihrem Mann Ismet Atli (51) an. Ihre Karriere begann sie bereits 1998, als sie vom Männermagazin "Penthouse" zum "Pet of the Year" gewählt wurde. 2004 nahm sie dann an der fünften Staffel von "Big Brother" teil und es folgten weitere Auftritte in Reality-Shows: 2004 zog sie für ProSieben auf "Die Alm", ein Jahr später in "Die Burg". 2013 wurde sie Kandidatin in der Reality-Sendung "Wild Girls - Auf High Heels durch Afrika" und 2017 verließ sie das RTL-Dschungelcamp als Fünftplatzierte. 2021 trat sie dann für RTLzwei zum "Kampf der Realitystars" an.

Eric Sindermann und Katharina Hambuechen

Eric Sindermann (33) und Partnerin Katharina Hambuechen (27) ziehen ebenfalls ins "Sommerhaus". Ex-Handballer Sindermann ist nicht nur als Modedesigner tätig. Der Berliner war 2021 in der zweiten Staffel der Reality-Show "Ex on the Beach" zu sehen, in der Ex-Paare an einem paradiesischen Ort wieder aufeinandertreffen. Ebenfalls 2021 nahm er an der neunten Staffel von "Promi Big Brother" teil und belegte im TV-Container den achten Platz.

Stephen Dürr und Katharina Dürr

Stephen Dürr (47) und Ehefrau Katharina Dürr (39) sind seit über 20 Jahren ein Paar. Ob ihnen das einen Vorteil im "Sommerhaus" verschafft? Der Schauspieler, der mit "Unter uns" seine Karriere begann und später in weiteren Serien wie "In aller Freundschaft" und "Alles was zählt" zu sehen war, bringt zumindest auch ein wenig Reality-Erfahrung mit: 2016 nahm er an der vierten Staffel von "Promi Big Brother" teil und wurde Elfter.

Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

"DSDS"-Kultkandidat Cosimo Citiolo (41) und Nathalie Gaus (31) wollen ebenfalls das "Promipaar 2022" werden. Seit Ende 2019 sind der TV-Star und die gelernte Kosmetikerin ein Paar. Citiolo, sein Spitzname "Der Checker vom Neckar", wurde ab 2005 als regelmäßiger "DSDS"-Kandidat bekannt. 2010 erschien seine erste Single und 2011 war der Sänger Kandidat der elften Staffel "Big Brother". 2021 zog es ihn an den thailändischen Strand und er nahm an der zweiten Staffel "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" teil.

Antonia Hemmer und Patrick Romer

Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) haben sich durch das TV gefunden. 2020 suchte Romer seine Traumfrau bei "Bauer sucht Frau" und lernte dabei Hemmer kennen. Ein richtiges Paar wurden sie erst nach der RTL-Kuppelshow. Anfang 2022 nahmen sie dann an "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" teil. In dem RTL+-Format kämpfen Liebes- und Freundschaftspaare in verschiedenen Challenges um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Das Paar belegte in der dritten Staffel den dritten Platz.

Marcel Dähne und Lisa Wienberger

In demselben Format waren 2020 YouTuber Marcel Dähne (28, "KsFreakWhatElse") und Influencerin Lisa Weinberger (24) zu sehen, die 2022 nun ebenfalls um den Titel "Promipaar 2022" kämpfen. Das Paar aus Österreich ist seit Ende 2018 liiert.