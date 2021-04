Das Finale von "Germany's next Topmodel" wird barrierefrei

Barrierefreie Übertragung: ProSieben bietet für des Finale von "Germany's next Topmodel" in diesem Jahr zum ersten Mal auch Gebärdensprachdolmetscher an.

27. April 2021 - 17:02 Uhr | (wue/spot)

Das Finale von "GNTM" mit Heidi Klum ist für den 27. Mai geplant © ProSieben/Richard Hübner