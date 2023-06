Daniela Katzenberger traut sich: Raus aus der Komfortzone!

Eigentlich ist Daniela Katzenberger laut eigener Aussage "stinklangweilig" - aber das soll sich jetzt ändern. In der neuen Folge ihrer Doku-Show tanzt sie Flamenco, geht ins Tonstudio, auf die Rollschuhbahn und zum "Face Reader".

Auf ihrer Geburtstagsparty hat Daniela Katzenberger (36) den Flamenco für sich entdeckt. In der neuen Folge ihrer Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (mittwochs, 20:15 Uhr, RTLzwei) wird die Fantasie bei einem gemeinsamen Tanzkurs mit Lucas Cordalis (55) in die Tat umgesetzt. "Ich denke, dass wir uns mit Sicherheit blamieren", befürchtet Lucas. So schlimm wird es gar nicht, das "Vorspiel", wie die Katze den Tanz bezeichnet, wollen die beiden auf jeden Fall wiederholen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Musikalisch geht es weiter: In Köln singt die Katze ihren ersten Solo-Song ein. Doch kurz vor dem Zusammentreffen mit Musikproduzent Christian Geller (48) plagen sie die Selbstzweifel. "Mit meinem Gesicht oder mit meinem Körper kann ich ja alles faken. [...] Aber, wenn du am Mikrofon stehst, dann hören dich die Leute nur. Da kann ich nichts mit meiner Mimik oder meinen Brüsten ausrichten", lautet ihre Befürchtung.

Nervenzusammenbruch vor dem Mikrofon

Es wird dann auch erstmal nervenaufreibend: Daniela findet den Einsatz nicht, der Druck durch den erfahrenen Produzenten ist hoch. Aber Gott sei Dank ist Lucas dabei: Er stellt sich mit in die Gesangskabine, gibt seiner Frau Sicherheit und ein Zeichen für ihren Einsatz. "Ohne Lucas wäre ich da völlig lost gewesen", so die Katze danach. Aber der Song, in dem Daniela liebevoll von ihren Macken singt, wird fertig und sogar Oma Cordalis gibt ihren Segen. "Der Costa hätte sich sehr gefreut, wenn er das gehört hätte. Der hat so große Stücke auf Daniela gehalten", lautet das Urteil der Witwe von Costa Cordalis (1944-2019).

Der zweite Teil der Doppelfolge steht ganz unter dem Motto "Raus aus der Komfortzone!" Dafür erhebt sich die Katze erstmals vom Sofa, um Tochter Sophia und Mann Lucas zum Rollschuhfahren zu begleiten. Das letzte Mal stand sie bei einem Date lange vor Lucas' Zeit auf den Rollschuhen. Jetzt hofft sie, "dass Rollschuhfahren so ist wie Fahrradfahren. Das verlernst du nicht ... Wobei, ich hab ja auch kein Fahrrad." Mit rosa Helm und Neon-Schuhen geht es auf die Bahn: "Ich glaub, ich werde heute mit meinem Arsch die Bahn putzen. Aber das macht nichts, dann ist die Cellulite glatt gebügelt." Wagemutig dreht Katzenberger unter Anweisung von Tochter Sophia ihre Runden und landet schon mal auf dem Hintern. Aber der "natürliche Airbag" hilft gegen den Schmerz: "Zehn Kilo weniger und ich hätte mir was gebrochen."

Seelen-Striptease beim Gesichtsleser

Dann heißt es Abschied nehmen für einen Monat: Lucas zieht ins Dschungelcamp. Zur Ablenkung bucht die Katze ein "Face Reading" für sich und Mama Iris, was so etwas wie Handlesen ist, nur eben im Gesicht. Vor dem Facereader fühlt sich die Katze aber plötzlich nackt: "Wie beim Gynäkologen, nur ohne den Stuhl." Der Gesichtsleser gibt ihr dann auch einen Rat, den sie nicht hören will: Sie würde ihre Lebensaufgabe noch nicht leben und müsse aus der Komfortzone ausbrechen. "Das ist genau, wovor ich Angst hatte", so das Gewohnheitstier Katze, die sich selbst als "stinklangweilig" bezeichnet. Zustimmung kommt von Tochter und Mutter und schließlich wagt sie einen Entschluss. Sie will ihre alte Couch durch eine neue ersetzen. Ob das die Lösung aus der Komfortzone ist?

Auch Mama Iris Klein (56) bekommt trotz Faceliftig eine Sitzung: Sie wird gewarnt, dass sie sich nicht ausnutzen lassen solle ... Vor allem Daniela denkt dabei sofort an Männer. Die nächste Folge wird dann auch genau darum gehen: Iris Klein und der vermeintliche Fremdgeh-Skandal von Peter Klein (56).