Cathy Hummels und Dietmar Bär: Besondere Gäste auf dem "Traumschiff"

"Das Traumschiff: Walvis Bay" wird Ende November ausgestrahlt und hat besondere Gäste an Bord, darunter Cathy Hummels, Dietmar Bär und Axel Schulz.

Auch in diesem Jahr wird es eine Zusatz-Episode der beliebten TV-Reihe "Das Traumschiff" (ZDF, seit 1981) geben - das war bereits bekannt. Nun hat der Sender auch verraten, wohin es geht und wann der Film zu sehen sein wird. "Am 26. November 2023, 20.15 Uhr, wird 'Das Traumschiff: Walvis Bay' ausgestrahlt", hieß es auf Anfrage von spot on news.

Damit ist auch klar, in diesem Jahr läuft die zusätzliche "Traumschiff"-Folge wieder am Sonntag nach der "Wetten, dass..?"-Samstagabendshow (25.11., 20:15 Uhr, ZDF) - der letzten Ausgabe mit Thomas Gottschalk (73) als Moderator.

Cathy Hummels und Dietmar Bär sind mit an Bord

Auch zum Cast hat der Sender schon interessante Details verraten: So spielt der Kölner "Tatort"-Star Dietmar Bär (62) ebenso mit wie Moderatorin, Influencerin und Ex-Spielerfrau Cathy Hummels (35). Ein gewisser Axel Schulz (54) taucht in der Liste ebenfalls auf. Da sich auch seine Rolle "Axel" nennt, ist eine Cameo-Auftritt des ehemaligen Box-Stars denkbar.

An der Reise des "Traumschiffs" nach Swakopmund, einer Küstenstadt in Namibia, nehmen neben der bekannten Crew um Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 42) unter anderem auch Esther Schweins (53), Gesine Cukrowski (54) und Florian Fitz (55) teil.

Sender verspricht viele "Überraschungen"

Inhaltlich geht es unter anderem um eine Beziehung mit großem Altersunterschied (Hummels) und einen Vaterschaftskonflikt (Bär).

"Die Reise des 'Traumschiffs' nach Swakopmund ist voller Überraschungen, besonders für Kapitän Max Parger - auch wenn seine noch sehr klein ist", verspricht das ZDF.

Regulär werden die TV-Filme an Weihnachten, Neujahr und Ostern ausgestrahlt.