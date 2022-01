Bringt RTL "Der Preis ist heiß" zurück ins TV?

"Wetten, dass..?" und "Geh aufs Ganze!" sind bereits zurück im TV. Jetzt soll auch die Kultshow "Der Preis ist heiß" folgen. Einem Bericht zufolge arbeitet RTL an einer Neuauflage mit Moderator Harry Wijnvoord.

© Frank Hempel/United Archives via Getty Images

Die Retrowelle im TV scheint nicht abzuebben: soll der Privatsender RTL an einem Comeback der Spielshow "Der Preis ist heiß" arbeiten. Konkret seien vorerst drei Shows mit einer Länge von jeweils 90 Minuten geplant. Der Original-Moderator Harry Wijnvoord (72) soll dem Bericht zufolge wieder mit von der Partie sein. Im März soll die Produktion starten, eine Ausstrahlung sei noch im Frühjahr geplant.

"Der Preis ist heiß" lief ursprünglich von 1989 bis 1997 bei RTL. Die Adaption der US-Sendung "The Price is Right" wurde allerdings aufgrund von zu hohen Produktionskosten eingestellt. Neben Wijnvoord führte der verstorbene Walter Freiwald (1954-2019) durch die Sendung. Das Konzept: Kandidaten müssen möglichst genau Preise schätzen, ohne den korrekten Preis zu überbieten. Eine Neuauflage beim Sender RTLup im Jahr 2017 mit neuen Moderatoren floppte und wurde nach wenigen Monaten wieder eingestellt.

Retrotrend im TV ungebrochen

Damit setzt RTL offenbar den derzeitigen Retrotrend für ehemals erfolgreiche 90er-Jahre-Shows ungebremst fort: Das ZDF brachte im Zuge dessen im vergangenen Jahr eine Neuauflage von "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk (71) auf den Weg, Sat.1 feierte darüber hinaus mit "Geh aufs Ganze!" mit Jörg Draeger (76) ein erfolgreiches Comeback.