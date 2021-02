"Bisschen assig": Oliver Pocher schießt gegen Sophia Thomalla

Als neue Moderatorin der Datingshow "Are You The One?" feiert Sophia Thomalla Erfolge. Das gefällt nicht allen gleich gut.

Moderatorin Sophia Thomalla wird wohl auch die dritte Staffel der Satingshow "Are You The One?" moderieren. (Archivbild)

Olli Pocher hat mit Amira ferngeschaut, und was er sah, gefiel ihm - fast: Die zweite Staffel von "Are You The One?", moderiert von Sophia Thomalla (31) statt - wie die erste - von Jan Köppen (37), kam bei dem Comedien immerhin mittelgut an.

In der Datingshow müssen zwanzig Singles im Zusammenleben herausfinden, ob es zwischen ihnen passt oder eben gar nicht - quasi ein Mix aus Big Brother, Bachelor, Love Island und Tinder. Im Hintergrund haben Psychologen allerdings bereits an optimalen Paarungen gewerkelt und die Teilnehmer entsprechend gecastet. Die große Liebe könnte also im Liegestuhl nebenan genauso warten wie der nächste Super-Flop.

Oliver Pocher über Simona Thomalla: Klatsche oder Kompliment?

In ihrem Podcast nahm das Paar die Moderatorenfrage zum Anlass für eine halbwarme Klatsche.

Das Model sei die bessere Besetzung, da sind sich beide immerhin völlig einig. "Das ist ja jetzt mit Sophia Thomalla, die das ein bisschen besser macht, muss ich sagen", kommentiert die 28-jährige Amira den Abgang von Jan Köppen. Der sei "zu lieb" gewesen.

Oliver Pocher: "Assiger" ist besser

Dann, Einsatz Olli, zustimmend: "Eine, die tätowiert und eher ein bisschen assiger ist, das ist schon besser", formuliert er sein Lob.

Das klingt nach einem vergifteten Pfeil gegen Sophia Thomalla - die das aber natürlich ganz anders sieht: "Es lief einfach zu gut!", jubelt sie auf Instagram.

Und eine Anfrage, die dritte Staffel ebenfalls zu moderieren, flatterte ihr offenbar auch schon ins Haus.