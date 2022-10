Bayerischer Rundfunk wirft Alfons Schuhbeck aus dem Programm

Alfons Schuhbeck ist wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe angeklagt. Am zweiten Verhandlungstag hat sich der Star-Koch zu manchen Anschuldigungen geäußert und gestanden. Der Bayerische Rundfunk reagiert – und sortiert Alfons Schuhbeck aus. All seine Kochsendungen werden aus dem Programm genommen.

13. Oktober 2022 - 14:49 Uhr | AZ

Alfons Schuhbeck muss sich vor Gericht verantworten. Das Urteil wird am 22. Dezember erwartet. © BrauerPhotos