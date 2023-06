"Bamberger" von "Dahoam is Dahoam": Rolle von Horst Kummeth verändert sich

Ein großer Verlust für die Fans der Erfolgsserie: Seit der ersten Folge ist er fester Teil des Ensembles – nun will Schauspieler Horst Kummeth bei "Dahoam is Dahoam" kürzertreten. Ab 1. Juli ist es schon so weit. Alle Infos zu seinen Beweggründen und Zukunftsplänen.

Er ist ein Urgestein der BR-Serie "Dahoam is Dahoam". Hunderttausende Zuschauer lachen, weinen und fiebern seit 2007 mit dem herzigen Apotheker "Roland Bamberger" mit, der für seine guten Ratschläge bekannt ist. Doch nun müssen die Fans der Daily-Soap langsam Abschied nehmen: "Bamberger"-Schauspieler Horst Kummeth will zukünftig deutlich weniger arbeiten.

Horst Kummeth tritt bei "Dahoam is Dahoam" kürzer

Seit über 16 Jahren ist die Rolle "Roland Bamberger" eine feste Größe im fiktiven bayerischen Dorf Lansing, um das sich die Serie dreht. Dort ist er im lokalen Schützenverein, in der Blaskapelle, im Trachtenverein und in der Feuerwehr aktiv. Hier wird es in naher Zukunft einige Abstriche geben: Ab dem 1. Juli reduziert sich der Vertrag von "Bamberger"-Darsteller Horst Kummeth um 50 Prozent. Doch was heißt das genau?

So verändert sich die Rolle des "Roland Bamberger"

"Ich stehe dann nur noch sechs Tage statt wie bisher 12 bis 16 Tage im Monat in Dachau vor der Kamera. Ich bin der Produktion sehr dankbar, dass sie mir diesen Wunsch erfüllt. Die Rolle vom Bamberger wird kleiner, aber nicht unwichtiger", sagt er in "Bild". Wie viele Auftritte er in der Sendung dann konkret noch haben wird, ist noch nicht bekannt.

Horst Kummeth will mehr Zeit für die Familie und Kirche

Gemeinsam mit seiner Frau Eva Kummeth und den beiden Töchtern wohnt er in München. Selbst mit 12 bis 16 Drehtagen hatte der Schauspieler schlicht zu wenig Zeit für seine Familie. Eva Kummeth zog sich schon nach der Geburt der Töchter aus der Schauspielerei zurück, nun ist also Horst an der Reihe.

Nicht nur für seine Familie, auch für sein Ehrenamt möchte Kummeth zukünftig mehr Zeit haben. Mit 30 Jahren hat er zum ersten Mal die Bibel gelesen – seitdem engagiert er sich im Pfarrgemeinderat. Er ist Mitglied im Lithurgie-Ausschuss und als Lektor sowie Kommunionshelfer in der Kirche tätig. Auch hierfür will der gläubige Schauspieler mehr Kapazitäten haben.

Wie geht es für Horst Kummeth weiter?

Derzeit schreiben die Autoren von "Dahoam is Dahoam" neue Drehbücher – mit weniger Auftritten von "Bamberger". Wie genau sich die Rolle ändern wird und ob es sie nächstes Jahr überhaupt noch gibt, weiß er selbst nicht. Sein Vertrag mit dem Bayerischen Fernsehen läuft Ende des Jahres aus. Doch das belastet den Schauspieler nicht weiter, er ist offen für Neues.

Schauspieler Horst Kummeth will keine Serien-Rollen mehr

"Und ich will auch die Chance haben, mal etwas ganz anderes zu spielen. Da hätte ich viel Lust drauf. Das ging bisher nicht, weil ich ganz in die Serie 'Dahoam is dahoam' eingebunden war", sagt er "Bild". Auf neue Serien-Rollen hat er allerdings keine Lust mehr. Während er reichlich Auftritte im deutschen Fernsehen hatte, drehte er erst einen Kinofilm. Vielleicht geht es also in diese Richtung?