Am Sonntagabend hat sich Steffen Henssler in seiner eigenen Show "Grill den Henssler" einen Ausraster geleistet und dabei ordentlich gegen die Jury ausgeteilt. Warum war der Star-Koch derart ungehalten, dass er sogar gegen die Deko-Wand schlug?

Steffen Henssler ist nicht unbedingt bekannt dafür, ein zurückhaltender TV-Star zu sein. Wenn dem Koch etwas nicht passt, kann seine kurze Zündschnur entsprechend schnell durchbrennen, was dann in verbalem Gepolter gegen die Konkurrenz in seiner Sendung "Grill den Henssler" ausartet. Doch am Sonntagabend (10. September) traf es die Jury – allen voran Jana Ina Zarrella.

Steffen Henssler muss ordentlich Kritik für Dessert einstecken

In der aktuellen Folge "Grill den Henssler Sommer-Special" trat Steffen Henssler gegen die Profis Ali Güngörmüs, Ralf Zacherl und Lucki Maurer an. Wie bei einem Koch-Duell üblich heizte sich die Stimmung am Set schnell auf, doch erst am Ende der Show kochten die Emotionen beim Gastgeber über.

Zur Nachspeise trat Henssler gegen Konkurrent Ralf Zacherl an – die TV-Köche sollten sich an dem Dessert "Gegrillte Kiwi mit Zabaione und Crumble" versuchen, wie Moderatorin Laura Wontorra mitteilte. Dafür bekamen beide Küchenprofis 27 Minuten Zeit. "Ist okay, das Dessert. Ist wenigstens nicht so ein Schmu", witzelte Steffen Henssler zu Beginn des Koch-Duells. Doch der 50-Jährige scheint sich dabei ordentlich verschätzt zu haben, denn für das Ergebnis gab es harte Kritik.

Ausraster bei "Grill den Henssler": Star-Koch pöbelt gegen Jury und schlägt gegen Deko

Reiner Calmund erklärte, dass eine Nachspeise, die am Grill zubereitet werde, immer eine Herausforderung sei. "Das ist auch nicht perfekt gelungen", sagte er über beide Gerichte, vergab aber für Ralf Zacherl sieben und für Steffen Henssler acht Punkte. Deutlicher wurde dann aber Christian Rach: "Von Dessert hat Calli nicht so viel Ahnung. [...] Beim Dessert müssen wir noch ein bisschen üben!" Für den Gastgeber gab es dann nur fünf Punkte. Bemängelt wurde vor allem, dass die Kiwi Grillspuren aufwies, was Henssler bereits zum Meckern brachte: "Das stimmt nicht. [...] Wenn etwas gegrillt ist, muss es doch eine Grillspur haben."

Bei der Nachspeise musste Steffen Henssler gegen Ralf Zacherl antreten. Die Bewertung der Jury gefiel dem Star-Koch überhaupt nicht. © RTL / Markus Hertrich

Bei der Bewertung von Jana Ina Zarrella explodierte dann die Stimmung bei dem 50-Jährigen endgültig. Die Jury-Kollegin erklärte zur Nachspeise von Steffen Henssler: "Ich habe eine richtige Spur auf meiner Kiwi. Da ist ein Reifen drübergefahren." Der TV-Koch rastete daraufhin aus und brüllte laut: "Wenn man etwas grillt, dann hat es eine Grillspur. Das ist so.... Das kann nicht sein." Dabei schlug er sogar gegen die Deko-Wand, wodurch sich Jana Ina nicht aus der Ruhe bringen lassen wollte, selbst als Henssler hervorkam und weiter schrie: "Das ist oben gegrillt und darunter ist noch Fruchtfleisch." Die Jurorin strafte den Meckerer bei der Bewertung ab, gab Henssler sieben und Zacherl acht Punkte.

Am Ende des Abends konnte Steffen Henssler zwar bei der Nachspeise besser abschneiden, doch in der Gesamtwertung verlor er gegen seine Konkurrenten mit 100 zu 102 Punkten.