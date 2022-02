Aus für Angela Finger-Erben: RTL schmeißt "Best of...!" aus dem Programm

Das hat Angela Finger-Erben wohl nicht kommen sehen: Nach sieben Jahren ist für ihre Sendung "Best of...!" überraschend Schluss. RTL setzt die Show ab.

Angela Finger-Erben wird nicht mehr für "Best of...!" vor der Kamera stehen.

Lustige Clips aus dem Internet, skurrile Nachrichten aus der ganzen Welt und herzerwärmende Feel-Good-News - seit 2015 zeigt die Show "Best of...! Deutschlands schnellste Ranking-Show" auf RTL einen etwas anderen Wochenrückblick. Doch jetzt wurde die Sendung plötzlich abgesetzt. Auch Moderatorin Angela Finger-Erben zeigt sich überrascht von der Entscheidung des Senders.

Angela Finger-Erben zu "Best of...!"-Absetzung: "Ich bin sehr traurig"

Bereits am Samstag (12. Februar 2022) lief die letzte Episode von "Best of...!". Die RTL-Moderatorin hat sich auf Instagram zu dem Aus geäußert. "Auch wenn ich lache, bin ich heute sehr traurig", schreibt sie zu der Absetzung. "Sehr überraschend für das ganze Team! Es waren unvergessliche sieben Jahre."

Sinkende Quoten: Aus für RTL-Show "Best of...!"

Sieben Jahre wurde "Best of...!" jeden Samstag auf RTL ausgestrahlt. Doch zuletzt sollen die Quoten des Formats nicht mehr überzeugt haben. Wie " " berichtet, kamen die Folgen für 2022 im Schnitt auf sechs Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Pro Folge haben etwa 750.000 Zuschauer eingeschaltet - offenbar zu wenig.

RTL-Samstag: Was läuft statt "Best of...!" im TV?

Die Unterhaltungsshow wird ab kommenden Samstag (19. Februar) nicht durch eine neue Sendung ersetzt. Stattdessen läuft den gesamten Vormittag die Wiederholung der Dokusoaup "Der Blaulicht Report" bis 14.45 Uhr. Danach folgen zwei Folgen "Die Retourenprofis", bis um 16.45 Uhr mit "Explosiv - Weekend" die RTL-Magazine starten.