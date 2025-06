ARD-Talkshow "Caren Miosga": Thema und Gäste am Sonntag

In der ARD-Talkshow "Caren Miosga" begrüßt die Moderatorin am Sonntag unter anderem Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas. Das ist das Thema.

Caren Miosga diskutiert sonntags in ihrer ARD-Talkshow mit prominenten Gästen.

Die nächste Ausgabe der politischen ARD-Talkshow "Caren Miosga" läuft am Sonntag, dem 15. Juni, ab 21:45 Uhr im Ersten. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.

Um welches Thema geht es in der ARD-Talkshow "Caren Miosga" am Sonntag?

Das Thema der Sendung lautet: "Rente und Bürgergeld: Haben Sie den Mut zu echten Reformen, Frau Bas?"

Die Finanzierung der Renten wird zunehmend zur Herausforderung, während hohe Sozialabgaben sowohl die Wirtschaft als auch die Beschäftigten belasten. Auch das Bürgergeld steht erneut auf dem Prüfstand. Die schwarz-rote Regierung gerät unter Reformdruck. Zugleich sucht die SPD nach ihrer Wahlniederlage nach einem Neustart. Immer mehr Rentner treffen auf immer weniger Beitragszahler - wie lange kann unser Sozialstaat diesem Ungleichgewicht standhalten? Bringt die neue Regierung den Mut für tiefgreifende Reformen bei Rente und Bürgergeld mit? Und ist die SPD bereit, dafür auch unbequeme Kompromisse einzugehen?

Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?

Bärbel Bas (Bundesministerin für Arbeit und Soziales, SPD)

Katja Kipping (Geschäftsführerin des Paritätischen Gesamtverbandes, ehemalige Vorsitzende Die Linke)

Michael Bröcker (Journalist und Chefredakteur Table.Briefings)

Die ARD-Talkshow "Caren Miosga"

Die wöchentliche Talkshow "Caren Miosga" aus dem TV-Studio in Berlin-Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als "Tagesthemen"-Moderatorin bekannt wurde.

In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.

Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung.