ARD-Talkshow "Caren Miosga" mit Verteidigungsminister Boris Pistorius

In der ARD-Talkshow "Caren Miosga" begrüßt die Moderatorin am Sonntag Verteidigungsminister Boris Pistorius. Das ist das Thema.

Die nächste Ausgabe der politischen ARD-Talkshow "Caren Miosga" läuft am Sonntag, dem 22. Juni, ab 21:45 Uhr im Ersten.

Um welches Thema geht es in der ARD-Talkshow "Caren Miosga" am Sonntag?

Das Thema der Sendung lautet: "Vor dem NATO-Gipfel - wann sind wir kriegstüchtig, Herr Pistorius?"

Die Bundeswehr steht so stark im Fokus wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Putins Drohgebärden an der NATO-Ostflanke und die wachsenden Erwartungen an Deutschland als sicherheitspolitische Führungsnation in Europa stellen die Streitkräfte vor große Herausforderungen. Zwei Tage vor dem NATO-Gipfel in Den Haag stellt sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) den Fragen von Caren Miosga. Wie will er die Truppe auf die veränderte Weltlage vorbereiten? Reichen Sondervermögen und Strategiepapiere - oder braucht es eine Rückkehr zur Wehrpflicht, um dem Personalmangel zu begegnen? Und was genau bedeutet "kriegstüchtig" im Jahr 2025?

Wer ist bei Caren Miosga in der Sendung zu Gast?

Boris Pistorius (Bundesminister der Verteidigung, SPD)

Die ARD-Talkshow "Caren Miosga"

Die wöchentliche Talkshow "Caren Miosga" aus dem TV-Studio in Berlin-Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als "Tagesthemen"-Moderatorin bekannt wurde.

In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.

Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung.